Juicios y recursos “en exceso” dejan inmenso trabajo al Poder Judicial: Presidenta

La presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Sofía Martínez Huerta, admitió la existencia de quejas de abogados por un retraso en la impartición de justicia."Quejas, siempre va a haber quejas, con veracidad o no, el hecho es que hay un cúmulo de trabajo y debemos ser consciente de ello y el sistema está implementado y los juzgados también y hay muchas personas que promueven juicios y recursos en exceso", dijo.Por lo anterior, el trabajo en el Poder Judicial es inmenso y esto provoca un retraso.En otro tema, afirmó que la reforma propuesta al sistema de justicia en México no implica reparar una falla o deficiencia, sino que todo se remite a sólo propuestas encaminadas a analizar cuál es el mejor sistema de justicia."No es que no haya funcionado, es cuestión de adaptación, es infraestructura, capacitación, que la ciudadanía esté enterada de los principios del nuevo sistema judicial y no podemos decir que no sirve, acaba de entrar hace algunos años a nivel nacional y se está aprobando en todos los Estados y va a depender de las implementaciones y el conocimiento con que se aplique"Añadió que todo se remite a sólo propuestas y en tanto, corresponde a los legisladores decidir cuál es el mejor sistema con pros y con los contras."Es un nuevo Sistema Penal Acusatorio y garantista, pero desde el surgimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales han habido reformas para la adaptación y con esta propuesta veremos qué aspectos de poder regresan o no, esto será decisión del Congreso y de algunos comentarios y foros y veríamos cómo va a beneficiar y nos quedamos con el actual sistema o aceptamos la reforma a implementar", dijo.Desde su punto de vista, queda todavía un largo trecho para adoptar una postura o decisión, por lo anterior, se pronunció por conocer a fondo dicha reforma."Y para ver que sea el mejor sistema de impartición de justicia para quienes así lo requieran", abundó y agregó que cualquier sistema ofrecerá el respeto a los derechos humanos.Sobre la participación del Poder Judicial en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), destacó que al interior del Poder Judicial implementan capacitaciones y pláticas con jueces y servidores públicos y generar la conciencia de realizar una labor de manera honorable y apegada a los códigos de ética."Vamos escuchar el programa que tienen, yo vengo entrando a la Presidencia, me estoy poniendo al corriente pero la función primordial de pertenecer a la Comisión es coadyuvar para evitar la corrupción en las instituciones", dijo.