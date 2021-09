Julen cometió “error; descartan removerlo como Coordinador del PAN en Senado

Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, tiene el respaldo de su bancada para que continúe en su cargo, a pesar del escándalo en el que se vio envuelto por invitar a Santiago Abascal, presidente del partido ultraconservador español VOX a visitar la Cámara Alta y firmar una carta para detener el avance del comunismo.



En conferencia de prensa virtual, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, calificó la reunión como “un error”, pero remarcó que fue convocada a título personal por Rementeria.



López Rabadán aclaró que los legisladores que acudieron a ese encuentro no representan la visión del grupo parlamentario y mucho menos la de Acción Nacional.



“Me parece que todos somos humanos, todos hemos cometido algún tipo de error. Sin duda la reunión de la semana pasada es claramente un error, pero yo no veo ningún ánimo en el grupo de que haya un cambio de coordinador. De mi parte tiene el coordinador todo mi respaldo (…) y estamos convencidos que este grupo parlamentario tiene que estar absolutamente fuerte para empezar este periodo ordinario de sesiones y detener aquellas aberraciones, que incluso el propio gobierno ha dicho que quiere hacer. Hoy necesitamos un grupo parlamentario fuerte y, el coordinador desde mi perspectiva tiene el respaldo”, dijo la legisladora panista.



López Rabadán desmintió que Vox y el PAN sean lo mismo: ultraconservadores y casi fascistas, como afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.



“Ese comentario emitido en una mañanera forma parte de la cantidad de mentiras sistemáticas que el presidente de la República emite desde las mañaneras, es un comentario manipulador, es una mentira y, claramente, quiere llevar agua a su molino. Pero, no se preocupe presidente, usted mejor póngase a resolver los problemas de este país, que hay muchísimos. Es evidente que no da respuesta a nada”, refirió.



La senadora panista negó que México se encamine hacia el comunismo, porque este es un término pasado de moda, pero lo que sí hay, sentenció, es un gobierno autoritario.