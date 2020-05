Julen miente sobre empresas fantasma; busca beneficios políticos: Esteban Ramírez

El militante y aspirante a la dirigencia estatal de MORENA Esteban Ramírez Zepeta señaló al senador Julen Rementería del Puerto de mentir acerca de obras y empresas fantasma en la SEV con la finalidad de obtener beneficios políticos, rumbo al próximo proceso electoral, manipulando la verdad.



Crítico que el ex secretario de Infraestructura no fue capaz de denunciar y mucho menos de señalar públicamente, el abuso y corrupción de gobiernos anteriores cuando estuvo al frente de la SIOP, “encubriendo actos vergonzosos y quedándose en el olvido legal”.



Lamentó que el Senador haya declarado sin fundamento, no se tomó el tiempo de verificar personalmente la información de las obras educativas que se realizan, porque su único fin es mentir a la población.



“Acusa en la comodidad del escritorio, una serie de mentiras que según él obtuvo en septiembre de 2019 por parte del IVAI y es hasta ahora en Mayo de 2020 que lo da a conocer usando redes sociales”, aseveró Ramírez Zepeta.



El morenista también le reprochó a Rementería del Puerto que desde que tomó posesión en el Senado, no se sabe de acción alguna en beneficio de los veracruzanos, de una gestión o recorrido con ayuda humanitaria en medio de la pandemia, mucho menos ha hecho sugerencia o propuesta al Gobierno estatal o de los municipios, tampoco existen iniciativas que impliquen apoyos directos y concretos a favor del desarrollo social y económico de la población.



“El Movimiento de Regeneración Nacional lucha incansablemente por combatir y expulsar a los gobiernos incongruentes y corruptos que usted representa”, agregó que hoy la Administración Estatal es producto de la confianza de millones de veracruzanos, que comprobaron la legítima lucha contra lo que ustedes son y representan, la historia corrupta de México.