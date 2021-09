Julen Rementería, un exyunista hipócrita y ultraconservador: AMLO

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, refirió que el senador panista, Julen Rementería del Puerto, es ultra conservador y debería conducirse con ética, esto, luego de que el congresista acusó a su gobierno de traer médicos cubanos sin título universitario.“Su doctrina es la hipocresía”, dijo al recordar que el senador fue secretario de Obras Públicas del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz y ahora se quiere convertir en el paladín de la honestidad y la transparencia. “Es lamentable esto”, dijo en su conferencia matutina de este martes.López Obrador fue cuestionado por medios de comunicación sobre las aseveraciones realizadas el día de ayer lunes, por el panista Veracruzano.“Es evidente que es una persona y se le debe de respetar, de pensamiento conservador, ultra conservador, pero tienen que actuar con ética; el problema siempre lo he dicho del conservadurismo es que su doctrina es la hipocresía”, asentó.Al definir como muy lamentable que Julen Rementeria se conduzca de esta manera, expuso que está bien, por que con ello están saliendo estas cosas, “porque así ya no hay medias tintas, ya cada quien se ubica en su sitio, en su lugar”.De igual modo, el Ejecutivo federal recordó que Rementería del Puerto se reunió con los dirigentes del partido ultraconservador Vox y la investigación que difundió se le nombró “Longanizagate”.“Acusó hace algún tiempo que nosotros consumíamos no sé qué cantidad de chorizo. Una gran denuncia. Y ahora igual, que se trajeron médicos cubanos que no tenían título; un gran escándalo”, explicó.Cabe señalar que el panista aseguró que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó de forma unilateral e irregular 255 millones de pesos al gobierno cubano.A través de sus redes sociales el panista acusó que la Federación contrató a médicos para la atención a la pandemia, quienes ni siquiera fueron médicos porque no cuentan con título y el dinero se pagó directamente al gobierno de dicho país.“Pagaron 255 mdp para que 585 extranjeros cubanos sin estudios vinieran a hacerse pasar por médicos, cuando no lo son, y a tratar pacientes mexicanos graves y no graves en plena pandemia. ¿Cuántos mexicanos habrán fallecido a manos de estos falsos médicos?”, señaló el día de ayer el senador del PAN.