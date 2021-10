Jurisdicción Sanitaria 7 pagará $300 mil como indemnización a embarazada

Jurisdicción Sanitaria número 7 deberá pagar 300 mil pesos de indemnización a mujer que sufrió amenaza de aborto debido a presunta negligencia cometida por ginecólogo. Además, el galeno deberá pagar los gastos del sanatorio particular que atendió a la agraviada.Se informó que mañana del pasado lunes al Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Soledad Atzompa llegó Guadalupe Colohua Ixmatlahua, de 38 años de edad, para que se le practicara una consulta de control sobre el curso de su embarazo.Presuntamente, y sin consentimiento, el ginecólogo le practicó a la mujer el papanicolau y fue hasta el momento en que sintió dolor que se percató que no era una revisión de rutina, por lo cual al terminar con sagrado le informó a su marido de la situación.Al CESSA arribó el esposo de la mujer embarazada, acompañado de un grupo de pobladores, quienes de inmediato protestaron sobre la acción cometida por el ginecólogo y responsabilizándolo de un posible aborto, por lo cual fue necesario que el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 7, Adrián Baruch Alanís García, se entrevistara con los inconformes.Supuestamente al concluir una negociación entre las partes involucradas se acordó que la agraviada recibirá 300 mil pesos por concepto de indemnización, en tanto que la mujer fue canalizada a un sanatorio particular de Orizaba para su atención.Los costos que se generen por la atención serán cubiertos por el ginecólogo, en tanto que la indemnización sería cubierta en un lapso de 15 días, para lo cual se firmó un acuerdo en el que ambas partes están de acuerdo.