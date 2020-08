Jurisdicción Sanitaria de Orizaba lleva días sin área de triage para COVID

La Jurisdicción Sanitaria de Orizaba y el Centro de Salud se quedaron sin área de triage —método que valora la gravedad de enfermos— para pacientes con síntomas de COVID-19, denunciaron trabajadores.



Personal explicó que el sindicato había instalado las carpas y sirvieron durante meses para la valoración de todo aquel con enfermedad respiratoria, como lo dictan los lineamientos federales por la contingencia pero ya se quitaron.



Y es que acusaron que el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Baruch Alanis García, nunca se ocupó de este tema, por lo que se habrían quitado por la molestia del sindicato.



"No hizo ni el más mínimo esfuerzo por poner el triage ni la carpa y aceptó que lo hiciera el sindicato para así evitarse un trabajo que debió haber resuelto él como cabeza de la Jurisdicción Sanitaria".



Ahora, ya sin la carpa, quienes llegan tienen que esperar en la explanada hasta que algún galeno pueda darles el servicio.



Indicaron que esta situación tiene una semana que se presentó y desde ese momento nadie la ha resuelto.



"Una semana completa que no tenemos triage, no hay reconversión para atención de pacientes con sospechas de COVID-19. Los enfermos tienen que ser revisados en la explanada, en una silla; eso no es un trato humanitario para alguien que ha sido atacado por el virus", dijeron.



Alanis García exigió regresar a sus labores a los trabajadores en resguardo por tener vulnerabilidad ante el COVID-19.



Comentaron que aunque la instrucción llegó desde Xalapa, se ejecutó “sin tacto de líder”.