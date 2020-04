Jurisdicción Sanitaria reporta primer caso sospechoso de COVID-19, en Tamiahua

Después de que la Secretaría de Salud del estado de Veracruz diera a conocer de un caso sospechoso por coronavirus en Tamiahua, la alcaldesa Citlali Medellín dejó entrever que no es aceptable tal información, sin embargo, la Jurisdicción Sanitaria de Tuxpan explica que se esperan los resultados de la prueba realizada al paciente.



El subjefe de la Jurisdicción Sanitaria 2 con sede en Tuxpan, Josué Pérez Hernández dio a conocer que tiene conocimiento del paciente clasificado como caso sospechoso, al tener síntomas similares al coronavirus y confirmó que ya le fue practicada la prueba de laboratorio y están a la espera de un resultado.



"Efectivamente tenemos un paciente sospechoso en Tamiahua, hay un caso al cual se le está dando seguimiento, todavía no tenemos el resultado de laboratorio. Tenemos una intensa comunicación con la alcaldesa de Tamiahua, precisamente seguir las indicaciones, seguir resguardándose en casa, con las medidas de sana distancia, esperemos que todo salga bien y la comunicación estará abierta", explicó en entrevista telefónica.



No obstante, la alcaldesa de Tamiahua, Citlali Medellín Careaga, emitió un comunicado a través de sus redes sociales para afirmar que el paciente con diabetes fue internado por condiciones ajenas al virus. Explicó aún sin presentar sintomatología le fue practicada la prueba y se le etiquetó como sospechosa por cuestiones protocolarias.





Dicha valoración efectuada por la alcaldesa de Tamiahua ha sido justificada en un vídeo de sus redes sociales, a través del cual pidió a la población no "paniquearse".



Por ahora, el sector salud espera los resultados de las pruebas que ha realizado.