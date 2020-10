Justicia federal revoca aseguramiento del inmueble “La Malinche”, en Pacho Viejo

La justicia federal revocó el aseguramiento del inmueble “La Malinche” de la comunidad de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, ejecutado por la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales del Estado de Veracruz el pasado 30 de julio de este año y ordenó devolverlo inmediatamente al agraviado que promovió un amparo.



Mario Jorge Melo Cardoso, juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, al resolver el Juicio de Amparo Indirecto 70/2020/-VIII promovido por Leonel Tejeda, propietario del predio, determinó que la diligencia de aseguramiento signada por Lauro Ramos Olmos, encargado de la referida Fiscalía Especializada, no fue autorizada por un Juez de Control.



Por tanto, concluyó el juzgador federal, la diligencia resultó violatoria de derechos humanos y fundamentales, puesto que quedó justificada la intromisión ilegal en la esfera jurídica del quejoso, al impedirle ejercer su derecho al disfrute de su bien inmueble.



“Por lo tanto, se concede el amparo y la protección de la justicia federal para el efecto de que el fiscal responsable deje sin efecto el aseguramiento y su ejecución”, determinó el Juez.



El quejoso argumentó en su defensa que no medió una orden judicial para que fuera privado de sus propiedades y posesiones, ya que el aseguramiento impugnado debe estar sujeto a control judicial.



Por ello, consideró que la carpeta de investigación FGE/FEDAYCA/CI/20/2019 practicada por Lauro Ramos Olmos, encargado del despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales, no tuvo sustento jurídico para respaldar el desalojo y aseguramiento del inmueble.