Justicia no se negocia, vamos por Marlon: Fiscalía de Veracruz

Luego que el presunto feminicida de la joven Montserrat Bendimes, Marlon “N”—actualmente prófugo de la justicia—, apareciera públicamente para demandar que sus padres sean liberados para que él lleve “un juicio justo”, la Fiscalía General de Veracruz advirtió que la justicia “no se negocia ni se litiga en medios”.Fue a través de un video-mensaje enviado de forma anónima a Imagen Televisión, donde Marlon “N” se dijo dispuesto a comparecer ante la Fiscalía, asegurando incluso que la muerte de Montse fue “un accidente”.“Lo que la Fiscalía del Estado señala como un feminicidio fue un lamentable accidente y no es nada cercano a lo que se dice en redes o en el expediente”, dice.Al respecto, la titular de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadáns, emitió un comunicado para reiterar que la orden de aprehensión contra el presunto feminicida sigue en pie.“La procuración de justicia no se negocia, ni se litiga en medios. La orden de aprehensión en contra de Marlon ‘N’ por el presunto delito de feminicidio en agravio de Montserrat Bendimes Roldán sigue vigente y los trabajos de investigación para ubicarlo y presentarlo ante la justicia tienen un avance significativo”.La Fiscal aclara que en este caso, “como en todos aquellos en los que se atenta contra una mujer”, no habrá impunidad.“Reitero, no negociaremos la procuración de justicia”, finaliza el comunicado.