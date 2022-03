Justicia se complica para mujeres violentadas, lamenta víctima

Una psicóloga que ha vivido en carne propia la violencia señaló que lamentablemente las mujeres se sienten solas cuando viven algo así, pues no saben qué hacer y no encuentran el apoyo y la justicia que necesitan.Gabriela "N" indicó que por seis años estuvo viviendo con su esposo Ángel Fermín "N", tiempo en el cual sufrió violencia psicológica pues él era muy controlador, pero a cuando nació su hija la situación empeoró, pues constantemente la denigraba al decirle que no le daba el cuidado adecuado a la niña.Relató que en octubre del año pasado durante una fiesta su marido la comenzó a agredir físicamente disimulando ante los demás, dándole pisotones y empujones hasta que la propia familia de él se percató y no permitieron que regresara a su casa con él, sino que la fueron a dejar más tarde.Mencionó que tras ese episodio acudió al DIF y recibió atención psicológica, pero sólo le dijeron que estaba mal emocionalmente, pero no podían hacer más y ella tenía que denunciar.Comentó que entonces se sintió desamparada, pero al ver que la situación de violencia continuaba en su casa e iba escalando, decidió depositarse legalmente junto con su hija por lo que el 27 de diciembre salió de su domicilio pero ya no regresó.Indicó que a su esposo se le permitió ver a su hija en un domicilio del cual informara la dirección, pero el pasado 5 de febrero se la llevó a su niña de un año dos meses y hasta ahora no la ha vuelto a ver.Señaló que por esa retención acudió a poner denuncia en la Fiscalía, pero su marido se le adelantó y dos horas antes la denunció a ella por violencia contra la niña aprovechando el que la menor está empezando a caminar y se cayó, lastimándose el labio.La agraviada refirió que sólo espera que haya justicia y que su niña pueda regresar con ella, pero reconoció que su experiencia con el sistema judicial no ha sido buena y su aún esposo se burla de ella diciéndole que nada le podrá hacer porque él trabaja en el área de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria número 7 y "tiene muchas influencias".