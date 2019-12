Personal de la Secretaría del Bienestar justificó que este sábado sólo pagaron las becas de Bienestar "Benito Juárez" a estudiantes matriculados en la Universidad Popular Autónoma Veracruzana (UPAV).



"Ahorita se están entregando las becas del periodo noviembre y diciembre, pero algunos egresados de septiembre no aplica, son egresados y las becas son para alumnos inscritos en un periodo actual", indicó Miguel Ángel Sánchez, trabajador del Gobierno Federal.



Lo anterior, ante los reclamos de estudiantes que fueron incluidos en la lista de becados con derecho a pago, pero que no recibieron el estímulo.



"Es del periodo noviembre y diciembre, las becas no son retroactivas; (...) se estipula que el becario se mantenga inscrito", señaló en alusión a las reglas de operación del programa de Becas "Benito Juárez".



"Yo solamente trabajo en la logística y pueden dirigirse a la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar".