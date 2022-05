Justifica SEV tardanza con cambios de adscripción; requieren minuciosa revisión

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) debe de revisar “con responsabilidad” y minuciosamente cada trámite de cambio de adscripción de los profesores, ya que anteriormente algunos trabajadores promovían denuncias con tal de ser cambiados de centro de trabajo.Esto lo afirmó el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar, ante los señalamientos del Sindicato Auténtico de Trabajadores de Telebachillerato y de la Educación de Veracruz (SATEBAEV) sobre 23 casos de profesores extorsionados y secuestrados a quienes “les dan largas” para cambiarlos de escuela.“En años anteriores, por ejemplo, un maestro si quería cambiarse muchas veces la organización sindical decía pues mete una denuncia en Fiscalía que tuviste un problema o que tuviste un intento de agresión”, dijo en entrevista el funcionario estatal.Además, Escobar García negó que exista una crisis de seguridad que esté afectando a los docentes como ocurrió en años anteriores, concretamente en 2019, cuando se documentaron distintos hechos delictivos contra docentes de la entidad.Argumentó que comenzaron a trabajar con la Secretaría de Seguridad Pública para detener esta situación.“Nosotros también de la mano, propiamente se ve con Fiscalía y nosotros investigamos también como Secretaría de Educación el suceso. Muchas veces, cuando se hacía iba en el sentido de obtener su cambio de manera automática, o sea, no de ahorita, viene siendo de muchos años”.“Nosotros sí damos prioridad en los casos, por ejemplo, en donde un docente lo secuestraron nosotros en automático lo cambiamos; jamás pondríamos en riesgo la vida de nuestros docentes”, añadió Escobar García en entrevista.Entrevistado tras el evento por el pago del Fondo de Beneficios Complementarios (FBC) en Palacio de Gobierno, adelantó que buscará reunirse con los líderes sindicales para llegar acuerdos respecto a este y otros reclamos.Este martes miembros y representantes de las organizaciones sindicales de la USMEV tomaron la Secretaría, advirtiendo que están preparados para pernoctar en carpas si no son atendidos por el Secretario.Entre sus peticiones dijeron que también están pendientes los pagos de seguros institucionales, la promoción horizontal, la no burocratización en hojas de baja, puntualidad al cronograma de pagos de quincenas ordinarias, la orden de prestación y pagos pendientes desde 2021 y la resolución de cambios de adscripción solicitados por motivos de inseguridad, entre otros.