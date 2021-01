Justificando ahorro, AMLO quiere quitarle autonomía al INAI

Este jueves, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que prepara una iniciativa de reforma para que los organismos autónomos sean absorbidos por dependencias de Gobierno.



Expuso que dicho paquete de iniciativas será enviado al Congreso de la Unión en febrero, con la finalidad de generar ahorros, ya que las funciones de los organismos autónomos podrían ser llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo.



En específico, se refirió al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), del que señaló: “¿Por qué autónomo? Y con un uso faccioso a veces”.



A decir de López Obrador, la función de garantizar la transparencia del Gobierno y que los ciudadanos tengan acceso a la información pública podría pasar perfectamente a la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por su subordinada Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.



Ahorro innecesario



Para justificar este embate contra los órganos autónomos, el Presidente afirmó que con estas reformas podría generar ahorros para la compra de vacunas contra el COVID-19.



Sin embargo, de la información pública disponible en el Portal de Transparencia de la Secretaría de Salud federal se desprende que de enero a noviembre de 2020 dicha dependencia presentó un subejercicio de 12 mil millones de pesos. Es decir, no gastó esa cantidad de dinero a pesar de tenerlo dentro de su presupuesto autorizado.



Por su parte, la desaparición del INAI sólo generaría un ahorro de 905 millones de pesos, lo que corresponde al 7.5 por ciento del presupuesto subejercido por la Secretaría de Salud durante 2020.



No obstante, con la propuesta del Presidente, se subordinarían a su control las decisiones en materia de transparencia y acceso a la información, es decir, él tendrá la última palabra sobre lo que debería o no ser información pública.



AMLO contra entes de transparencia



No es la primera vez que el Presidente intenta controlar un órgano autónomo que garantiza el acceso a la información pública.



En 2003, siendo jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, María Elena Pérez-Jaén fue designada como Consejera del Consejo de Información Pública del Distrito Federal.



Desde ese cargo, Pérez-Jaén exhibió la falta de transparencia del Gobierno encabezado por AMLO al negarse a revelar la información relacionada con la construcción del segundo piso del Periférico, entre otros temas de interés público.



En ese tiempo, la reacción también fue eliminar una autonomía que buscaba transparentar los actos del Gobierno del Distrito Federal.



Sin que en ese entonces existiera alguna necesidad de “ahorrar” para comprar vacunas, en 2006, la Asamblea Legislativa, controlada por el entonces partido del Presidente, reformó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para poder destituir de su cargo a la consejera Pérez-Jaen.



Sin embargo, después de un litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que su remoción había sido ilegal y ordenó su restitución.



Polémica labor de Función Pública



La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, subordinada del Presidente, responde directamente a sus instrucciones.



Durante su periodo al frente de la SFP, Sandoval Ballesteros:



- Consideró que el director de la Comisión Federal de Electriciad, Manuel Bartlett Díaz, no estaba obligado a declarar las 25 casas con un valor de más de 800 millones de pesos ni las 12 empresas propiedad de quien es su pareja sentimental desde hace 20 años. De acuerdo con Sandoval Ballesteros, no encontró indicios de ningún actuar ilícito.



- A la Revista Nexos, que se ha caracterizado por criticar a la administración de AMLO, le impuso una multa de 940 mil pesos y lo vetó como proveedor del Gobierno por la supuesta omisión de entregar un documento, dentro de un contrato por 74 mil pesos, otorgado a la revista en 2018.



- Calificó como “utilización facciosa de información pública” por parte de “sicarios mediáticos”, la revelación de que junto con su esposo, John Ackerman, adquirió 5 casas en 9 años, valuadas en 60 millones de pesos.



La iniciativa de reforma para que los organismos autónomos sean absorbidos por dependencias del Gobierno se enviará en febrero por el Ejecutivo federal y será el Congreso de la Unión quien determine la viabilidad de la misma.



INAI exhibe a la 4T



Cabe destacar que debido a la intervención del Instituto Nacional de Acceso a la Información se han revelado, entre otros documentos:



- Los contratos otorgados por PEMEX vía adjudicación directa a la prima del Presidente, Felipa Obrador, por un monto de 312 millones de pesos.



- Los contratos otorgados por el Gobierno de AMLO al hijo de Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, por un monto de 162 millones de pesos. Entre ellos, la venta al IMSS de ventiladores respiratorios para combatir al COVID-19 a un precio más caro de su valor real.



- Los contratos millonarios otorgados por Zoé Robledo, director del IMSS, a la empresa propiedad de su hermano, Gabino Robledo.



- Los sueldos millonarios que reciben con recursos públicos Estefanía Veloz, Gibrán Ramírez y John Ackerman del medio de comunicación público Canal 11.