Juzgado de Distrito desecha queja de José Manuel “N”, colaborador de Monreal

El exsecretario técnico del Senado de la República, José Manuel “N”, no pudo promover una queja contra la resolución del Juzgado Decimoséptimo de Distrito de Xalapa.Con fecha 14 de febrero, José Manuel “N” presentó el recurso de queja número 55/2022 ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito de Boca del Río, para impugnar la sentencia emitida el 27 de enero del Juzgado 17º.Por dicho medio, el quejoso expresó su inconformidad respecto al fallo del Juez 17º en el amparo 49/2022, al conceder una suspensión definitiva a su favor contra la vinculación a proceso dictada el 28 de diciembre de 2021 por su probable participación en el delito de homicidio.No obstante, el Juez 17º determinó que dicha suspensión definitiva surtiría efectos al concluir la etapa intermedia , para no dar apertura al juicio oral.En esta sentencia, el Juzgado 17º igual determinó darle una suspensión definitiva contra la prisión preventiva oficiosa, aunque continuaría a disposición del Juzgado de Control de Pacho Viejo, situaciones que inconformaron al exsecretario de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.Con fecha 15 de febrero, el Segundo Colegiado en Materia Penal determinó desechar el medio de impugnación de José Manuel “N” al no existir materia por analizar en éste.