Juzgado vuelve a fallar a favor de extrabajadora contaminada en Laguna Verde

Gracias a un recurso legal, no procedió la queja interpuesta por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la que intentaba revocar la suspensión de plano concedida a la extrabajadora de la núcleo eléctrica Laguna Verde, Ana Luisa Rodríguez Valladares, gracias a la cual se ordenó proporcionarle atención médica para que se tratara la contaminación de cobalto que sufrió cuando era empleada.



Lo anterior, se dio gracias a que los magistrados del Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito decidieron, por unanimidad, declarar infundada la queja 12/2020.



De tal manera que, gracias al fallo deberá tener atención médica inmediata y sin ningún tipo de restricciones, la cual le debe ser costeada por la empresa del Estado.



De acuerdo con el abogado defensor, Ricardo Morales Carrasco, tanto la CFE, como la Nucleoeléctrica se encuentran cometiendo sendo y flagrante desacato judicial y en vías de promoverse de forma inminente el incidente de violación a la suspensión de plano.



“Resoluciones de este tipo me hacen renacer mis esperanzas en la justicia federal; mi agradecimiento a mi clienta y su familia por su confianza, por no permitir este tipo de atropellos, esta victoria es un remanso en mi duelo”, acotó el litigante.



A la par, agradeció a todos los que están siendo solidarios con este caso, “aunque haya que hacerlo a punta de sentencias”, remató.