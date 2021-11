Juzgadores deben ser ejemplo en combate a corrupción: Magistrada Ailett García

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), adscrita a la Tercera Sala en Materia Penal, Ailett García Cayetano, aseguró que en su área no hay rezago procesal.En entrevista para alcalorpolitico.com.com y TeleClic.tv, expuso que la estadística mensual de resultados que tiene refiere que se tiene un avance del 90 por ciento de consumación de los expedientes que le son turnados.“Es decir, desde que entran, se les da un trámite y lo resolvemos. Tenemos un total terminado del 90 por ciento de asuntos (…) en el caso de la Sala sí me puedo comprometer a dar una respuesta (de que no hay rezago)”, expresó.Y es que indicó que sus homólogas que integran ese órgano colegiado “son sumamente dedicadas y de verdad que tenemos muchísima convicción que después de esta pandemia, que ya demoró los procedimientos, hacer algo porque los proceso vayan un poco más acelerados”.García Cayetano explicó que la Tercera Sala se encarga de revisar los procesos penales que vienen de jueces de Primera Instancia, por lo que una vez los reciben, los atienden y sesionan para resolverlos de la manera más ágil y retomar el ritmo que se traía antes de la emergencia sanitaria por COVID-19.La togada aseveró que en la actual administración del Poder Judicial del Estado “hubo notorios cambios dentro del servicio público y de las propias políticas del PJE”, destacando el plan de austeridad implementado para hacer frente a la escasez de recursos.“La gran mayoría de los magistrados nos adherimos de manera autónoma y con muchísima consciencia, respecto a la posibilidad de que al ejecutarlo pudiéramos optimizar los recursos de la institución”, destacó al señalar que los ahorros fueron canalizados a rubros “más utilitarios o más urgentes para la institución”.Calificó esta estrategia de “apretarse el cinturón” como loable en cuanto a los avances que tuvo el PJE en el 2021.La Magistrada TSJE aseguró que al ser juzgadores, deben ser los primeros en poner el ejemplo y someterse al escrutinio público, administrativo, penal y de cualquier materia a fin de que la sociedad y los demás funcionarios públicos sepan que sus actuaciones son legales y éticas.“No tenemos –problema– con hacer cualquier tipo de indagación y dentro de nuestro trabajo, nosotras como juzgadoras (de la Tercera Sala) estamos muy preocupadas de que todo aquello que suene anómalo, o que presuma de una conducta de servidores públicos a quienes les revisamos, que pudieran no estar apegadas a los principios de legalidad, ética y honestidad, sea investigado y sancionado de la manera que corresponda”, sostuvo.Al ser cuestionada sobre los posibles casos de corrupción por parte de jueces y las acciones tomadas en su contra, dijo que para llegar a esa conclusión primero se debe substanciar un procedimiento y realizar una investigación.“Si se desprende o no de las constancia que nos toca revisar, por supuesto que tenemos que tener un indicio que nos permita iniciar los procedimientos adecuados y se está haciendo”, aseveró la jurista.La Magistrada “palomeó” la coordinación institucional que ha tenido el Poder Judicial con el Ejecutivo del Estado, quien ya tiene tres años en el cargo, definiéndola como respetuosa y colaboradora.“Creo que es muy notorio que tanto el PJE como el Ejecutivo y el Congreso han transitado de una manera muy pacífica pero además con muchísima comunicación y todas las acciones que se han emprendido han tenido objetivos similares”, expuso.A decir de la entrevistada, cada instancia tiene papeles y roles diferentes pero la comunicación y las políticas que han tenido “han comulgado entre sí”.La integrante del máximo órgano jurisdiccional en la Entidad, dijo que el reto para el 2022 es que la justicia sea más eficaz y más expedita.“Creo que como juzgadores sí tenemos esa preocupación de los jueces magistrados, (de) no ser una carga más para el gobernado, que nuestro trabajo sea sumamente escrupuloso pero ágil”, recalcó.En este sentido, acusó que muchas instituciones se han caracterizado por “aletargar los trámites” que la población veracruzana requiere con emergencia.“Entonces ese es un primer reto y una bandera que llevamos en esta Sala y coincido en que a nivel institucional en general”, añadió.Recordó también que PJE es un órgano impartidor de Justicia en todas las materias, componiendo de Salas Penales, de Responsabilidad Civil, Familiares y Constitucionales.“Nuestros juzgados que están especializados, ahora con la implementación de la Reforma Laboral se acaban de abrir estos nuevos órganos con 11 sedes”, refirió.Por tanto, dejó en claro que ella y sus homólogos están en el cargo para hacer agilizar los procesos para los gobernados en el Estado y para resolver las diferentes controversia.“También a su vez el Poder Judicial tiene un órgano auxiliar que administra esta función que es el Consejo de la Judicatura del Estado y ellos ya son los que se encargan –de resolver– cuando se detectan cosas irregulares y también ajustar el aspecto económico con el que camina nuestra institución, hacer los trabajos de manera más óptima y eficaz”, finalizó.