Juzgados de Veracruz incumplen medidas contra COVID, advierten Abogados

Tras la suspensión de actividades en los distritos judiciales de Veracruz, los abogados afirman que continúan rezagándose los procesos, por lo cual piden que se refuercen las medidas sanitarias pero que no haya más cierres de operaciones.



A decir del coordinador general del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Mario Alberto López de Escalera Hernández, actualmente no se cumplen las medidas sanitarias en los juzgados, lo cual ha derivado en que empleados se contagien al interior de las instalaciones.



"Se acaba de morir un Juez en el Tribunal, otro juez, Lorenzo, ya se recuperó, nos ha tocado saber de secretarios de mesa que también se han contagiado. No nada más es aquí, es a nivel estatal, tanto que tuvo que tomar medidas drásticas el Gobierno del tribunal y por ello, se cancelaron las actividades este jueves y viernes", dijo.



Explicó que no hay personal necesario para verificar que quienes ingresen cumplan con las medidas sanitarias, tampoco hay desinfección con gel antibacterial.



Consideró que sólo se requiere ser estrictos en el cumplimiento para que operen sin que sean un foco de contagio.



"Ser estrictos, no dejar pasar a nadie que no traiga cubrebocas, que haya personas que cuando llegue el abogado o la abogada les pongan gel, que haya limpieza en los juzgados, llegan, se agarran del barandal y ahí se queda el virus. Yo he ido a los juzgados y no hay nadie que me esté poniendo gel a la hora que voy a la mesa o a la oficialía, no hay nadie, no hay tanto control".



Lamentó que no se cuente con la vigilancia necesaria en las áreas de la Ciudad Judicial de Veracruz para que se garantice el cumplimiento de las recomendaciones de salud, porque si bien se toma la temperatura al ingreso, quienes son asintomáticos pueden propagar el virus.