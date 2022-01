Juzgados ya no pedirán cita para revisar expedientes, celebran abogados

El secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, dijo que como sector se congratularon porque ya se van a poder checar los expedientes en Juzgados sin necesidad de hacer citas, aunque las audiencias son agendadas y enviadas en muchos de los casos para ejecutarse dentro de meses."Ya no hay cita, cosa que para nosotros es fabuloso como abogados en virtud de que ya no tienes que meterte a la página, generar tu cita. Mañana sin duda va a ser un caos, pues todo mundo se va ir a los archivos a querer checar expedientes".Aunque destacó que nada va cambiar con respecto a las audiencias en los juzgados pues estás se están agendado para ser atendidas en próximos días o meses, ya que en este momento hay algunas que ya están anotadas para realizarse hasta el mes de noviembre.Indicó que el retraso en la ejecución de las audiencias es consecuencia de que se desaparecieron algunos juzgados, y la carga para los que quedaron sin duda alguna es mayor.Esos juzgados ahora tienen que lidiar con su propia carga de trabajo, agregándole la que tuvieron que absorber de los juzgados desaparecidos y que es probable algunos expedientes no daten del 2021 sino de años pasados.