Karime Macías busca invalidar orden de aprehensión por fraude en DIF Estatal

La exesposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, Karime Macías Tubilla, reanudó una nueva pelea en juzgados para invalidar una orden de aprehensión en su contra por el delito de fraude en contra del Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia (DIF).Lo anterior, luego que el 16 de junio el Juez Segundo de Distrito de Xalapa Alejandro Quijano Vázquez no concedió a la exesposa de Duarte de Ochoa la protección de la justicia de la Unión en el juicio 1050/2021.Por medio de dicho recurso, Karime Macías alegó la prescripción del delito por el cual le requiere el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa con domicilio en Pacho Viejo.Hay que recordar que en Twitter, el exgobernador Javier Duarte asumió como propia cualquier irregularidad al interior del organismo asistencial durante su sexenio.En sus argumentos, Karime Macías refiere que entre el 23 de diciembre de 2011, fecha en que ocurrió la supuesta conducta ilícita, al 30 de octubre de 2019, fecha en la que hizo la solicitud la Fiscalía ya habían pasado 6 años con seis meses.En su exposición, el juez Quijano Vázquez señaló que los actos por los que se investigan a Karime Macías no habían prescrito, ya que la denuncia se promovió el día 29 de marzo de 2017, y el 29 de mayo de 2018 se solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la orden de aprehensión con fines de extradición, de modo que no se había cumplido la prescripción de los delitos que marca la Ley de 8 años y medio.Al no tener el fallo esperado, Karime Macías presentó el amparo en revisión 262/2022 ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para conseguir una nueva resolución en el caso.