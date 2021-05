Karime se queda sin opciones para frenar desde México su extradición

La expresidenta del DIF Estatal de Veracruz, Karime Macías Tubilla, fue notificada oficialmente a través del tablero del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación del desechamiento de su demanda de amparo en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por una eventual detención con fines de extradición y su ejecución.



En dicho amparo, a través de sus abogados, buscaba la protección de la justicia federal para frenar cualquier acto privativo de su libertad, así como la ampliación y continuación del procedimiento de extradición.



De acuerdo con el amparo 331/2021 promovido ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito, este martes fue publicado el acuerdo, que a su vez le radicó un Juez Federal de la Ciudad de México sobre el desechamiento de su solicitud de amparo.



Un Juez de la Ciudad de México solicitó al Juez de Xalapa, por ser donde dio inicio el juicio de amparo, que notificara oficialmente a Karime Macías Tubilla y a sus representantes legales sobre la no protección de la justicia federal.



De esta forma, la ex presidenta del DIF Estatal de Veracruz ya no puede frenar desde México su proceso de extradición, independientemente de los amparos promovidos en contra de las investigaciones que hay en su contra por parte de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General del Estado.