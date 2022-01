Kilo de tortilla subiría hasta dos pesos en la zona centro de Veracruz

Entre uno y dos pesos incrementará el precio del kilogramo de tortilla, como resultado de la cascada inflacionaria en los costos de la materia prima, lamentó Aida Palafox Fuentes, vicepresidenta de los industriales de la Masa y la Tortilla en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.Debido a los constantes incrementos que ha tenido el maíz o la harina de maíz, el gas LP, papel envoltura, seguridad social, INFONAVIT y refacciones en general, al industrial no le queda otra opción que subir el costo del producto.Aida Palafox consideró que el Gobierno Federal debe apoyar a los industriales con una estrategia coordinada entre la Secretaría de Economía, Hacienda, IMSS y Secretaría de Energía para amortizar los costos.Desafortunadamente, explicó, hay tortillerías que no están legalmente instaladas, no pagan impuestos ni cubren el pago de los derechos de sus trabajadores, adquieren materia prima y gas de dudosa procedencia, por eso dan precios por debajo de lo normal."Hoy en día sólo se trabaja para pagar el costo del gas LP y uno no se explica cómo los gobiernos han permitido la instalación de empresas foráneas con costos que hacen dudar de su legalidad", explicó.La Vicepresidenta de los industriales de la Masa y la Tortilla recordó que desde 1996, el Gobierno liberó el precio de la tortilla y hoy en día se necesitan con urgencia apoyos del Gobierno Federal para las empresas que sí están al corriente dentro de la legalidad y cumplen con el pago de sus impuestos.