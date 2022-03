Kínder de Medellín de Bravo no baja la guardia ante COVID

En las escuelas de Veracruz se cuenta con un comité sanitario que debe vigilar el cumplimiento de los protocolos de sanidad en los planteles como una recomendación de la Secretaría de Salud.En el jardín de niños “Rosa Agassi”, son los directivos y docentes quienes se encargan de aplicar los filtros al ingreso del plantel.La directora Marlene Sánchez Bocanegra indicó que regularmente se integra a los padres de familia, sin embargo, dado que se cuenta con suficiente personal en el plantel, no se solicitó la participación.El protocolo empieza afuera de la escuela, deben realizar fila y justo a la entrada se toma la temperatura y se aplica gel antibacterial.“En el Comité está la Subdirectora, el personal de Dirección y el personal manual de aquí mismo del plantel somos las que realizamos el segundo filtro, ya que el primer filtro es en casa, los padres de familia ya saben que no pueden venir con sintomatología”.Los docentes insisten en que no se han bajado las medidas sanitarias y diariamente este protocolo incluye un tercer filtro al ingresar al salón se mantiene.Son los mismos alumnos quienes han respondido favorablemente ante el regreso presencial y respetan las medidas sanitarias.“Los niños están contentos ya les hacía falta el contacto de sus compañeritos, el socializar, de la población que tenemos 180 alumnos, sólo 2 llegan llorando pero el día de hoy entraron todos muy contentos”.En caso de que se detecte algún síntoma, el niño se regresa a casa.