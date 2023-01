El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que debido a que el empresario Fidel Kuri Grajales “administró muy mal” el equipo de futbol Los Tiburones Rojos de Veracruz, ya no podrá usarse ese nombre para el siguiente equipo profesional que se tenga.“Hay un personaje que administró muy mal el equipo anterior y nomás nos fregó con el nombre, está sancionado el nombre, no podemos utilizar el nombre, no solamente por la Federación Mexicana de Futbol (FEMEXFUT) sino por la FIFA, ya nos fregó con eso”, dijo el mandatario en conferencia de prensa desde Xalapa.Además, cuestionado sobre los avances para regresar el futbol profesional a los jarochos y al Estadio Luis “Pirata” Fuente, García Jiménez confirmó que hasta ahora sólo un empresario ha avanzado en los trámites ante FEMEXFUT y es la única propuesta seria y no mediática que se tiene.