Kuri sigue su “berrinche” tras perder el “Pirata” Fuente

El empresario Fidel Kuri Grajales acusó al Gobierno del Estado de mentir para embargar el estadio Luis "Pirata" Fuente, que fuera casa del equipo de futbol Los Tiburones Rojos.



Según afirmó, el inmueble fue solicitado para convertirlo en un hospital de atención a pacientes COVID-19. No obstante, en su momento el gobernador Cuitláhuac García aclaró que no se planeaba convertir el sitio en Centro de Atención COVID, solamente se cedió a la Secretaría de Protección Civil, aunque pudo ser a cualquier otra dependencia.



Kuri recriminó que desde el pasado 20 de noviembre que fueron tomadas las instalaciones por personal de Patrimonio del Estado, ha estado sin ocuparse y sin mantenimiento, además dejó dinero y objetos personales en el interior de las oficinas.



“El Gobierno engañó a los jueces, ya que dijo que iban a hacer un hospital COVID y por supuesto que siempre está primero la salud, sin embargo, ahí está la respuesta, no hay ningún hospital COVID, no lo ocuparon. Está deteriorado y hay cosas personales mías, en las oficinas hay dinero, hay uniformes, computadoras, ojalá y sigan, ojalá no se hayan metido a las oficinas y haya problemas más adelante", dijo.



En entrevista al asistir a una rueda de prensa en donde se presentó a su hija, Paola Kuri, como candidata a diputación federal por el partido Redes Sociales Progresistas, el exdiputado federal del PRI no descartó buscar nuevamente un cargo de elección popular por Orizaba.



"Son mis amigos los de Redes, un partido nuevo", dijo.



El político y empresario dueño del equipo que fue desincorporado de la primera división de fútbol profesional por adeudos a los jugadores y a la Federación Mexicana de Fútbol, afirmó que seguirá peleando por los Tiburones Rojos.



"Hay muchas audiencias, se hicieron acá, en la Federación los jalaron al Estado de México que es donde ellos tienen el control de juzgados, el control de la mafia del futbol, sin embargo, la ley es la ley y van a ver que las cosas van a salir a favor de los veracruzanos, si ya la afición se dio por vencida, yo no me voy a dar por vencido, a mí me duele más, el escudo, los colores el equipo, que a cualquiera, podrán decir que quieren mucho al Tiburón, quiero verlo, no voy a parar hasta que el tiburón regrese al puerto de Veracruz", finalizó.