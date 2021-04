La 4T “caza” a feministas de Xalapa; joven acusa ser difamada por Gobierno

Tras la filtración de un documento con logos de Gobierno de Veracruz que contiene información sobre “líderes feministas” señaladas de organizar protestas en Xalapa, una de las jóvenes exhibidas, Araucaria Mendoza, informó que ya interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).



Además, dijo que por ser relacionada con una colectiva feminista y una supuesta marcha que se realizaría este lunes en la Capital en contra de la represión policial, fue despedida de su trabajo y recibió diversos mensajes de intimidación.



"Me despidieron de mi centro de trabajo, donde me dijeron que no querían a una persona como esa. No estoy relacionada con ningún colectivo. Ayer a mediodía me despidieron a forma de llamada telefónica, me cesan al ver mi nombre, mi rostro en ese documento y me despiden, también procederé ante la Secretaría del Trabajo en ese sentido".



Detalló que también procederá contra una reportera que filtró dicho documento y fotos de sus redes sociales.



"Quiero exigir una disculpa pública por las repercusiones que dicha publicación tuvo en mi vida personal y laboral, quiero la reparación de daños. Señor Gobernador, espero su respuesta puntual y sin demoras. Ayer comencé los procesos legales contra quien resulte responsable por el mal uso de mis datos personales", dijo.



Aclaró que no pertenece al Colectivo Morras Organizadas de Xalapa ni a ninguna otra organización feminista de la Capital pero sí ha participado en las marchas en contra de la violencia hacia las mujeres.



"Me quisieron sembrar miedo pero me crecieron alas. Yo no pertenezco a estos grupos de WhatsApp que se manejaron ni a ninguna colectiva. No hay pruebas que yo estoy en ellos porque yo no estoy. Aparece mi nombre y mi foto de perfil de Facebook y mi cuenta. Yo ni siquiera estaba en la ciudad".



Tras la filtración del documento, dijo temer por alguna acción en su contra y en contra de su familia.



Por ello, recriminó que el Gobierno de Estado etiquete a las mujeres que luchan por justicia y comience una “cacería de brujas” en contra de las féminas que no se quedan calladas.