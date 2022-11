La 4T “disfrazó” acarreo por AMLO y burócratas no van a denunciar: PAN

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, descartó interponer alguna queja ante los organismos electorales por el supuesto acarreo y coacción hacia servidores públicos para que asistieran a la marcha en la Ciudad de México este domingo.Lo anterior se debe a que, según él, no hay un oficio donde alguna dependencia obligara a sus trabajadores ir a la Capital del país y respaldar al titular del Ejecutivo Federal en la presentación de su cuarto informe de labores."Lo que pasa es que como que lo hicieron disfrazado, simplemente fue el asunto de que no hay un oficio que yo sepa de alguna dependencia que le pida a sus funcionarios y empleados que vayan y asistan, no hay", comentó en conferencia de prensa.Salomón Molina agregó que pese a la falta de pruebas "fue una presión inmensa" para que fueran al mitin político o de lo contrario podría perder su trabajo."Entiendo a la gente que de alguna u otra forma requiere o necesita un trabajo, va a ser muy difícil que tenga el valor civil de decir: 'Voy a poner una denuncia o una demanda en contra de la presión', porque entendemos que más allá del tema del trabajo tienen que alimentar una familia", manifestó el líder estatal panista.Por otro lado, exigió que en las comparecencias, los secretarios de despacho den respuestas concretas con datos duros y medibles a las solicitudes que les hacen los diputados, ya que criticó que sólo se dedican a contar recuerdos o vivencias de su pasado."Éstos sólo han divagado en sus respuestas, en sus otros datos, ya sea contando recuerdos de su pasado o vivencias o diciendo que después harán llegar los datos a las oficinas de los legisladores y nunca suele suceder", comentó ante los reporteros.Dijo que al blanquiazul le preocupan los datos que se están dando a conocer a la ciudadanía, porque hasta el momento en la entidad no hay ni estabilidad política, ni seguridad, ni buenas finanzas, ni desarrollo económico", aseguró.Insistió que desde el Comité Directivo Estatal del PAN exigieron respuestas concretas con datos duros y medibles."Que conlleven a resultados positivos para beneficio de los veracruzanos, pero, sobre todo, más que las respuestas, exigimos acciones estratégicas, palpables, tangibles con las que se pueda lograr que Veracruz tenga una verdadera paz social y no sólo palabrerías, como nos han mostrado en las comparecencias", recalcó Federico Salomón Molina.