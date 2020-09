La 4T en Veracruz subyuga a la oposición para aprobar reformas: PRD

El Congreso del Estado con mayoría morenista se ha ocupado de amenazar y presionar a los Alcaldes opositores, acusó el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, al adelantar que se interpondrán las denuncias correspondientes en contra de los legisladores de MORENA que han incurrido en estas prácticas de presión.



Durante entrevista para TeleClic.tv y alcalorpolitico.com, el dirigente partidista explicó que tanto Alcaldes perredistas, panistas, priistas y todo aquel que no se ciñe a los caprichos de la mayoría de MORENA a cargo de Juan Javier Gómez Cazarín, es amenazado.



“Le avientan primero al Congreso, luego el ORFIS, luego a la Fiscalía. Hay una violación a las garantías y a los Derechos Humanos, de parte de las autoridades del Congreso hacia los Alcaldes y no estamos de acuerdo como están manejando los destinos y el recurso de los veracruzanos. Claro que hay mucha presión, claro que hay mucha amenaza”, sostuvo.



Sobre todo, dijo, con las Alcaldesas, quienes creen que son más débiles por ser mujeres, por lo que también estarían cometiendo violencia política de género.



“Pero nosotros vamos a tomar todos los caminos necesarios, jurídica y legalmente, para proceder en cuanto tengamos los elementos suficientes”, advirtió Sergio Cadena.



Y es que a decir del líder partidista, el grupo de abogados del PRD se encuentra analizando caso por caso; “tampoco estamos haciendo las cosas a la carrera, son cosas que tenemos que fundamentar, tener elementos suficientes y en su momento procederemos”, expuso.



Cadena Martínez fue claro al referir que las amenazas en contra de los Alcaldes no deben quedar al aire, ya que el Congreso actúa con esta intimidación para que los ediles se presten a “triquiñuelas” y caprichos, acciones que el PRD no va a permitir.



De los 36 municipios que gobierna el partido del Sol Azteca en Veracruz, más de 10 Presidentes Municipales han externado que fueron amenazados por la legislatura.



“Se han quejado de la presión, de cómo les solicitan las cosas; como cuando querían que se aprobara la Reforma Electoral, fueron presionados, amenazados y eso quedó evidenciado”, reiteró.



Por tanto, el dirigente estatal del PRD asentó que se procederá conforme lo marcan las leyes del Estado, para evitar que se continúen cometiendo estas ilegalidades y se actúe en contra de quienes las realizan.