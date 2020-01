La 4T entrega menos recursos a alcaldes, advierte PAN

El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN) convocó a reunión de alcaldes, diputados federales, diputados locales y un senador para otorgar el respaldo total del partido a los 66 ediles panistas que gobiernan el 40 por ciento de la población en Veracruz.



La reunión se realizó este fin de semana y fue presidida por el dirigente estatal, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, quien destacó la importancia de la coordinación entre legisladores, el senador y los presidentes municipales.



El Secretario General, Tito Delfín Cano, expuso que de los 66 alcaldes panistas estuvieron presentes 50 y se prevé que se realicen más reuniones de este tipo para organizarse y hacer planteamientos en beneficio de los ciudadanos.



En este sentido, definió que lo importante es trabajar de manera coordinada para conducirse de manera exitosa, tal como lo han hecho las administraciones panistas.



“Se trata de respaldarlos en una serie de circunstancias que a veces el Gobierno estatal intenta en contra de ellos”, dijo al agregar que la queja general de los ediles es que reciben menos recursos para los municipios.



Y es que recordó que anteriormente había recursos extraordinarios de parte de los gobiernos estatales y el federal pero en esta ocasión no seestá haciendo, por lo que los presidentes municipales tienen que trabajar con menos recursos.



No obstante, definió que está problemática no es propia de los ediles panistas, ya que fueron los legisladores federales quienes confirmaron que es una situación que ocurre en los 2 mil 300 municipios que conforman el país.



“No es solamente un tema con Acción Nacional, es para todos los alcaldes, hay menos recursos por parte del Estado y la Federación”.



Es así que, ante esta preocupación por parte de los alcaldes, la dirigencia estatal del PAN a cargo de Guzmán Avilés, coordina reuniones periódicas con los ediles y legisladores panistas, así como con el senador Julen Rementeria del Puerto, para organizar las labores a realizar en este 2020 y ser puntuales en los señalamientos ante las malas acciones que realice la actual administración morenista estatal y federal.