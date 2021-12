La 4T gasta mucho en programas, poco en inversión: Pepe Yunes

El diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla aseguró que el próximo año será muy complicado en materia económica para el país, pues no se ven cosas buenas.Añadió que sí habrá recurso económico para programas sociales pero no así para generar condiciones de empleo."El Presupuesto de Egresos le queda a deber al país en función de los grandes retos que tiene en materia social pero particularmente con las condiciones inmediatas de crisis. Agotó su margen fiscal y traerá severas consecuencias", dijo.Explicó que se están dejando pasar desde el año anterior y en este igual, las oportunidades en beneficio de la población."No se ven cosas buenas, vendrá un año con presiones inflacionarias y con mucho recurso para programas sociales pero con poco recurso para lograr inversión productiva que es lo que detona al final del día el crecimiento, que significa inversión y empleo".Acotó que no habrá avances en materia de empleo y acentuó es una constante la falta defuente laboral para los mexicanos desde hace tiempo pero que se ha agudizado en gran medida tras la llegada y existencia aún de la pandemia de COVID-19.