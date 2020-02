La 4T intimida y ataca a opositores: Antorcha Campesina

Los Gobiernos de México y de Veracruz iniciaron una campaña de intimidación y ataques contra sindicatos y movimientos urbanos opositores a la Cuarta Transformación, advirtió el líder de Antorcha Campesina, Samuel Aguirre Ochoa.



"Yo les aseguro que en una manifestación donde yo esté, si intentan hacer eso, la gente se la va a jugar conmigo, la gente se va morir en la raya conmigo y no va a permitir que me lleven", dijo.



Recordó cuando se le intentó detener al final de una concentración de Antorcha Campesina pero al final el intento fracasó por no existir una orden de aprehensión de por medio.



En todo caso, admitió que existe una tendencia del Gobierno de la Cuarta Transformación para desmantelar y debilitar las organizaciones sociales.



"Nosotros creemos que no sólo es contra Movimiento Antorchista, la campaña de acabar con todo intento de organización por parte del Gobierno de la Cuarta Transformación es contra todas las organizaciones", dijo.



Defendió que ante dicho embate, Antorcha Campesina es la que ha respondido y hecho frente para pelear por el derecho a la organización.



"Y están pretendiendo desprestigiarnos y desbaratarnos pero de que lo intenten a qué lo logren hay un trecho muy grande. Antorcha Campesina es una organización muy grande y enraizada y con más de 45 años de trabajo en las colonias, en los pueblos, en las comunidades indígenas", dijo.



Por lo anterior, enfatizó que es "imposible" acabar con Antorcha Campesina, porque eso implicaría "encarcelar o matar a miles de veracruzanos y a millones de mexicanos".



Señaló que entre más ataquen a Antorcha Campesina más crecerá el Movimiento, en tanto más se debilita el Gobierno de la Cuarta Transformación.



"Porque prometieron muchas cosas y la gente se está dando cuenta de que no les está cumpliendo" criticó.



Se movilizarán por represión en Puebla



Por otra parte, el dirigente de Antorcha Campesina anunció una movilización de 100 mil simpatizantes en el país, contra amenazas y represión contra la organización de parte del Gobierno de Puebla.



Esta tendrá lugar el 27 de febrero, en donde además se replicará en otras partes del país y en Puebla marcharán 30 mil poblanos.



Lo anterior, luego de acusar que el Gobierno de Luis Miguel Barbosa instruyó al Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) el detener el proceso de registro como partido político local de Movimiento Antorchista Poblano (MAP).



"Fue una reunión en lo oscurito, sin hacer ruido", acusó e indicó que tras una movilización del Movimiento Antorchista Poblano, el Gobierno de Barbosa inició ataques directos y de denostación contra dicha asociación.



Entre éstos, se incluyen el señalamiento contra Antorcha Campesina de lavado de dinero y de la venta de huachicol en sus estaciones de servicio.



Por lo que anunció una campaña de defensa a favor de AC y de denuncia del Gobierno de Puebla para apoderarse de los institutos encargados de las elecciones.



"Y dónde el Gobierno de la Cuarta Transformación se apodere del INE y no haya elecciones transparentes con el fin de acallar las voces críticas contra el Gobierno", abundó.