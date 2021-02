La 4T le falló a docentes de Escuelas de Tiempo Completo; habrá “voto de castigo”

Docentes adheridos al programa Escuelas de Tiempo Completo anunciaron "voto de castigo" a la Cuarta Transformación, si el Gobierno del Estado no cubre el adeudo que tienen en su salario desde hace seis meses.



Con una manifestación a las afueras de Palacio de Gobierno, los docentes provenientes de varias partes del Estado denunciaron la falta de pago salarial a más de 4 mil trabajadores.



"El Gobierno se lava las manos porque mes con mes nos hacen firmar la nómina, donde sentimos que de esta manera el Gobierno se ha estado justificando en que es un dinero que ya se pagó. Al menos yo estoy como Directora encargada, mes con mes nos hacen firmar nóminas donde se evalúa que nos presentamos a nuestra jornada laboral", explicó Maria del Carmen Hernández, docente.



Comentó que en otros Estados del país, el recurso sí llega, por lo que temen que el dinero se esté "jineteando" al hacerlos firmar sus nóminas y no recibir el pago.



"Son formatos que solamente firmamos, registramos y el dinero no llegó. En realidad es un juego, este recurso nunca se ha estado pagando bien. Hay jornadas que son de 4 mil, en otros Estados se paga más, no hay una nómina establecida de cuánto nos va a llegar mes con mes", expresó.



Tras la manifestación en Palacio de Gobierno, acudieron al homenaje que se realizó en el parque Benito Juárez por el Aniversario del Día de la Bandera y donde estuvieron autoridades estatales, esperando ser atendidos por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.