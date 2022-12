La 4T le ha fallado al campo mexicano, recriminan

Las organizaciones campesinas a nivel nacional ya se preparan para la conmemoración del aniversario 108 de la Promulgación de la Ley Agraria de 1915 en el puerto de Veracruz, en donde harán un pronunciamiento contra el Gobierno federal porque aseguran ha fallado al campo mexicano.El dirigente nacional de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), Luis Gómez Garay, señaló que como cada año invitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador al acto conmemorativo que se realiza en el faro de Venustiano Carranza en el Malecón porteño, sin embargo, no contestó.“Se le ha invitado año tras año y normalmente no responde porque no se siente identificado con el tema agrario”, afirmó.Reprochó que no ha asistido a ninguno de los encuentros que se realizan el 6 de enero, ni tampoco un representante, incluso, para el gobierno federal, la conmemoración es en otra fecha.“Considera que es un tema que ya fue de la historia, ellos en la Cámara de Diputados lo conmemoran en un evento en el 17 de octubre me parece que es la fecha en que tomó posesión el Secretario de la SEDATU, parece ser que a partir de ahí para acá es donde ellos conocen la Reforma Agraria”.Gómez Garay, agregó que, como cada año, las organizaciones campesinas se unirán para colocar una ofrenda floral y el acompañamiento en el mensaje para posicionar la percepción de la situación del campo en la actualidad.Afirman que, en los últimos 5 años, la producción de maíz ha bajado en un 12 por ciento y una de las causas principales es que se retiraron los apoyos para la cosecha, sustituyéndolos por ayuda asistencial.“No es lo mismo establecer una política pública para el desarrollo de las comunidades agrarias, a que hagas una política pública de captación de votos. Tenemos un proceso en marcha de regresión productiva, estamos dejando de producir cada vez más en diversos productos que sostienen a la canasta básica, específicamente el maíz”.Aseguró que cada vez son menos los que están sembrando y muchos que están emigrando del campo.