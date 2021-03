La 4T llama a acuerdo, mientras tiene plan para eliminar actores políticos: PAN-PRD-PRI

Luego de que el Gobierno de Veracruz lanzara un llamado a todos los partidos políticos de la entidad, incluidos los de oposición, para sumarse a un “ Acuerdo por la Democracia ”, PRI, PAN y PRD afirmaron que esta convocatoria evidencia el temor de la actual administración morenista de perder el poder, acusando a las mismas autoridades de tener un “plan” para eliminar actores políticos.En conferencia de prensa desde Papantla, donde presentaron la alianza “Veracruz Va”, los dirigentes de los tres partidos recriminaron que actualmente la entidad pasa por una crisis económica y de inseguridad, acusando a la administración morenista de actuar en contra de la oposición.El líder estatal del PRD, Sergio Cadena, se refirió a la detención este fin de semana del exsecretario de Gobierno durante la pasada administración yunista, Rogelio “N”.Al exfuncionario se le ejecutó una orden de aprehensión por violencia intrafamiliar, no obstante, ahora la Fiscalía también lo acusa de ultrajes a la autoridad por presuntamente agredir a un policía ministerial durante la detención.“Uno de nuestros líderes importantes ha sido encarcelado injustamente, hoy Rogelio, por defender sus convicciones, por defender su forma de pensar y ser un férreo opositor, está encarcelado pero le digo a Rogelio que la lucha sigue”, dijo.Por ello, Cadena hizo un llamado para combatir el “autoritarismo”.“Para combatir que acaben con los derechos humanos, ya basta de un Gobierno represor, lo hemos dicho públicamente: el temor es tan grande que han eliminado o están eliminando con un gran plan a actores politícos importantes”, dijo.Tras el llamado que este mismo día hicieran el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, señalaron que esto llega a 80 días de que se celebre la elección.“Amanecimos con el exhorto y el llamado a la firma de un presunto acuerdo que pronuncia el Gobierno del Estado a prácticamente 80 días del proceso electoral, cuando todos los acontecimientos que vienen ocurriendo en este Estado están evidenciando que lo que existe es un profundo temor del Gobierno en turno, porque esta poderosa coalición les quite la mayoría en el Congreso y refrende triunfos en municipios que no son gobernados mayoritariamente hoy por ellos”, afirmaron.Por ello, pidieron al Gobierno “que revise lo que está haciendo”, más allá de las 24 mil bardas que ha pintado en la entidad la Cuarta Transformación.“Le decimos con seriedad, con respeto pero fundamentalmente con firmeza, que estos partidos que han construido el sistema democrático nacional vamos a ir a la próxima elección con reglas claras, con transparencia, con propuestas con el caminar de nuestras militancias para pedirle la confianza a la gente de devolverle a Veracruz la estabilidad, la paz, la seguridad, la inversión y muchos de los programas que le fueron retirados”.Por último, el dirigente de Acción Nacional, Joaquín Guzmán Avilés, defendió que una crisis sin precedentes como la que vive Veracruz requiere “una alianza histórica como la que conformamos”.Según lo explicado por el Gobierno de Veracruz, el Acuerdo por la Democracia busca, entre otros puntos, evitar la infiltración del crimen organizado en el proceso electoral.