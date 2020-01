La 4T no da resultados en Veracruz; si no pueden, renuncien: PRD

Es necesario un cambio de estrategia en materia de seguridad y si no pueden “renuncien”, expresó el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, al referir que la administración morenista no ha dado justicia a los veracruzanos.



Durante entrevista a su llegada a la Plaza Lerdo, luego de encabezar la marcha por la seguridad en la capital del Estado, el líder partidista expuso que se decidió salir a calles a exigir justicia, porque los ciudadanos en Veracruz “viven con miedo”.



Y es que destacó que la entidad continúa entre los tres primeros lugares en casos de feminicidios y ante ello, la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE) cambió la metodología para clasificarlos, además de que continúan los actos de violencia e inseguridad, secuestros y extorsión.



En este sentido, denunció que el país se está convirtiendo en un cementerio, pues el saldo del primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son 95 asesinatos diarios, lo que definió como preocupante, por considerar que millones de mexicanos son víctimas de la delincuencia sin la protección de las autoridades federales.



De igual modo, Ángel Ávila afirmó que este gobierno va a reventar las estadísticas de violencia, pues hasta el momento las cifras alcanzan más de 34 mil homicidios dolosos durante 2019, de acuerdo a lo publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).



“Por ello, urge un cambio de estrategia y debemos trabajar en conjunto para revertir esta situación, además el gobierno debe asumir su responsabilidad y dejarse ayudar para lograr abatir los índices de inseguridad en este país”, dijo.



En el caso de Veracruz, sostuvo que la entidad se encuentra a la cabeza en tasa de incidencia delictiva con tres asesinatos diarios por cada 100 mil habitantes.



Asimismo, recordó que durante 2019 la entidad se convirtió en el primer lugar en feminicidios.



“No dejaremos de exigir un cambio de estrategia mientras los índices de inseguridad no se reviertan”, asentó el líder nacional.



Para finalizar, el dirigente nacional del PRD acusó que el Gobierno de Veracruz es irresponsable en materia de seguridad, por lo que reiteró su exigencia de una estrategia eficaz y transparente para disminuir los delitos como homicidios, secuestros, feminicidios y extorsiones, entre otros.