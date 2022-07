La 4T no endeudó a Veracruz, fue la oposición, recuerda Cazarín a MC

El actual Gobierno del Estado no ha incrementado la deuda de Veracruz, afirmó el diputado de MORENA Juan Javier Gómez Cazarín al pedir a la oposición recordar que fueron ellos los que dejaron endeudado al Estado.Tras los señalamientos del presidente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil, sobre el incremento en el pasivo de la entidad, el legislador afirmó que por el contrario, se ha avanzado en el pago.Gómez Cazarín destacó la estrategia efectiva por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para ir cumpliendo con los esquemas de pagos y subsanar la deuda."La deuda aquí en Veracruz se ha ido pagando, tenemos una excelente coordinación y una situación financiera, el Secretario de Finanzas, José Luis Lima, ha estado haciendo un trabajo como nunca en la historia, la deuda se ha ido subsanando, no se podemos quitar todo de la noche a la mañana pero es un trabajo efectivo, es una deuda anterior y eso hay que aclararlo porque a lo mejor se le olvida a ellos, que ellos dejaron la de deuda", dijo.Asimismo, reprochó a que Movimiento Ciudadano intentara comparar al gobernador Cuitláhuac García con Javier Duarte de Ochoa."Primero hay que decirle a Movimiento Ciudadano que aclare todo lo que hizo Dante Delgado, que dónde dejó el cemento, qué dónde se lo llevó, es mucho bla, bla... pero ellos no actuaron cuando estuvieron en el poder, si te puedo decir que hay muchas diferencias de Gobierno, que no nos quieran comparar. Deberían decir por qué no tienen agua allá en Nuevo León, deberían ir a ver allá qué está haciendo Samuelito", dijo.Finalmente, señaló que las actividades en el Congreso local siguen suspendidas de manera presencial y sesionan de forma virtual debido al brote de COVID-19 entre empleados y algunos legisladores.