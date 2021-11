La 4T no necesita Reforma Eléctrica para bajar costo de luz, critican

El secretario general de la asociación civil La Leyenda de Chucho “El Roto”, Jorge Morales Barradas, afirmó que la Reforma Eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador podría convertir a su Gobierno en uno "de tres mentiras", pues consideró que lejos de bajar las tarifas de la luz, lo que busca la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es seguir "robando" a los ciudadanos."Yo no quisiera que el Gobierno de nuestro Presidente pasara a ser como el Gobierno de las tres mentiras, gracias a estas empresas de clase mundial como la CFE. (...) Muchas personas que están en el Gobierno Federal creo que le están mintiendo al pueblo", expresó en conferencia de prensa.Insistió que mientras el servicio eléctrico siga siendo administrado por la CFE, a quien calificó como "arbitraria", la luz "no puede ser de los mexicanos".Y es que recordó que en agosto más de 20 unidades de esta empresa se presentaron en las playas de Chachalacas para hacer un corte masivo, debido a los adeudos que sus habitantes tienen."Llegaron con elementos de la Guardia Nacional (GN), alterando el orden público, pasando por encima de nuestros derechos como ciudadanos, es una de las grandes mentiras, porque hoy hay denuncias en contra de los ciudadanos, sigue habiendo cortes en contra de las familias. ¿La luz de quién es, de los mexicanos o de esta empresa arbitraria?", preguntó Morales Barradas.Según él, no hace falta hacer una Reforma Eléctrica para que bajen las tarifas de cobro y que se haga una tarifa única en Veracruz, para que las personas tengan menos problemas para pagar por el servicio."Que favorezca a las familias, que se plantee esa tarifa única como ya lo han mencionado pero con un costo que realmente beneficie a la familia y no con esos costos arbitrarios que hoy menciona y que sobrepasan las propias formas de vivir de nuestras familias", puntualizó.El líder de esta asociación civil aseguró que se está despertando inconformidad entre los pobladores de los municipios aledaños a la Central Nucleoeléctrica "Laguna Verde", por lo que no descartó que se den jornadas de protestas para lograr que los precios de la energía bajen en la Entidad."Hoy los diputados están mencionando que requieren el apoyo del pueblo, de las organizaciones civiles, de estos movimientos de resistencia y yo les pregunto, porque la gente nos cuestiona: ¿Esto realmente será real, realmente vamos a tener este beneficio? O será una artimaña más para el día de mañana subir los costos", cuestionó una vez más al enseñar una fotografía de una barda pintada con la frase "la luz es tuya, ¡¡reforma sí!!".