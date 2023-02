La 4T no quiere tapados, otros ya se destapan… No se adelanten, advierte OPLE

La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Marisol Delgadillo Morales, hizo un llamado a partidos y aspirantes a cargos de elección popular que actualmente ocupan un cargo público a esperar los tiempos que marca la Ley para promocionarse, advirtiendo que todavía falta un año para los procesos internos en los que se definirán candidatos.La Consejera lamentó que al cierre de enero de este 2023 no se han presentado quejas por actos anticipados, no obstante, sí han recibido 5 por violencia política en razón de género.Delgadillo Morales mencionó que, si bien los servidores públicos también pueden promocionar las actividades que realizan como parte de su encargo, esto no significa que se adelanten a los tiempos que marca el proceso electoral que inició el pasado mes de noviembre.“Hay que contextualizar. Los servidores públicos como en el ejercicio de sus funciones también tienen cargo actividades que tienen que promocionar y dar a conocer a la ciudadanía de que están cumpliendo con sus encargos y con las actividades que la Ley les marque.“Evidentemente las etapas para poder ser postulados estarán sujetas precisamente a los tiempos que marca la convocatoria para tales efectos y hasta ese tanto, pues sí tenemos que tener cuidado de que no se hagan pronunciamientos que puedan considerarse como actos anticipados de alguna precampaña o de campaña”, subrayó.Añadió que el proceso electoral tiene bien delimitados los procedimientos y sanciones para aquellos futuros candidatos que buscan promocionarse de forma irregular, no obstante, el OPLE sólo puede aplicar sanciones conforme lo permite la Ley vigente.Al respecto, instó a los partidos políticos para que sus posibles candidatos esperen los tiempos e incluso los procesos internos para definir a quienes aparecerán en las boletas.“A todos los actores políticos actuales y a los futuros candidatos y candidatas pues esperar a los tiempos y a ser respetuosos de la Ley; evidentemente va a conllevar a que tengamos un proceso electoral en orden, en paz, con garantía de equidad e imparcialidad (…).“Debemos recordar que en noviembre empezamos el proceso electoral y la postulación de los candidatos va a derivar de un procedimiento interno que deberán desarrollar los partidos políticos para seleccionar a sus candidatas y sus candidatos. Esto estaría programado para el mes de enero de 2024”.Al participar en el evento en donde se presentó el Plan Anual de Actividades del Poder Judicial del Estado, la consejera presidenta del OPLE mencionó que también existe una Ley de comunicación social que definió los conceptos de propaganda gubernamental, misma que sigue en análisis.“Tal vez está ahí en discusión su constitucionalidad o no y nosotros estaremos pendientes de cuál será la determinación final respecto de cuál va a ser la participación de servidores públicos por cuanto hace a la promoción de sus actividades como tales a efecto de que no se confunda con un tema de propaganda para procesos electorales”, subrayó.