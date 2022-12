La 4T no tiene excusa para retrasar Ley Montse en Veracruz, exhiben Brujas del Mar

La feminista Arussi Unda Garza, portavoz del colectivo Las Brujas del Mar, criticó que el grupo legislativo de MORENA haya impedido someter a discusión del pleno la iniciativa de “Ley Montse”, luego de que se proyectaba que sería sometida a votación este jueves.Cabe recordar que dicho proyecto de reforma al Código Penal del Estado busca castigar a quien o quienes ayuden a encubrir a un feminicida.En entrevista, luego de que no se incluyó el tema en la orden del día, la activista señaló que la iniciativa se ha trabajado por meses y subrayó que no es la misma que está impulsando MORENA en el Congreso de la Unión.Cabe recordar que San Lázaro aprobó propuesta impulsada por la morenista Laura Imelda Pérez Segura, la cual adiciona un párrafo al artículo 400 del Código Penal Federal para eliminar, en los casos de feminicidio, la absolución que hoy existe para padres, hijos, concubinos, amigos, del o los presuntos responsables, quienes por tanto serían responsables de encubrimiento y podrían alcanzar hasta 3 años de prisión.Aunque también fue bautizado como “Ley Monse”, dicho proyecto sigue pendiente en el Senado de la República. Sin embargo, Arussi Unda Garza subrayó que no es el mismo que han estado elaborando en mesas de trabajo y con la autorización de la familia de Montserrat Bendimes.La iniciativa lleva el nombre de la joven víctima de feminicidio en Veracruz y cuyo probable responsable, Marlon “N”, pudo escapar gracias al apoyo de su familia hasta entregarse a las autoridades veracruzanas.“Está el tema de la diputada Laura Imelda, que subió esta iniciativa a la Cámara de Diputados a la que llamó Ley Monse porque quiso, porque esa no es la que hemos estado ‘peloteando’ con la familia de Monse”, señaló.