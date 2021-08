La 4T oculta el millonario costo de las vacunas

Al 19 de agosto de este 2021, México ha firmado 7 contratos para la compra de vacunas contra la COVID-19, de los cuales sólo 4, los de Pfizer BioNtech, CanSino, AstraZeneca y Sinovac, están disponibles en su “versión pública” dentro del portal de transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores ( https://bit.ly/3giHDEs ), todos censurados en el apartado de precio y forma de pago.Contrario a lo anterior, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ( https://uni.cf/2WiOSFu ) mantiene abiertos datos actualizados del costo de las dosis de las diferentes marcas para países como Argentina, México, Estados Unidos y Europa, entre otros.El primer contrato fechado el 12 de octubre del 2020 ( https://bit.ly/3z9qNzp ) es con la farmacéutica AstraZeneca UK Limited y su versión pública fue dada a conocer el 5 de abril de este año, según los datos de la Cancillería, este acuerdo es por 77.4 millones de dosis de la vacuna anglo/sueca, de las que se han recibido 33 millones 499 mil 400, restando 43 millones 900 mil 600; los datos de compra-venta están censurados, sin embargo existe un parámetro que va desde los 13.27 dólares para el mercado privado de Bangladesh hasta los 3.5 dólares para la Comisión Europea, estos datos son dados por el portal de la Unicef, mismo que revela el precio de 4 dólares por dosis para América Latina, pero no especifica el dato para México.Si se toma como referencia el precio publicado para América Latina por el Unicef y el total de dosis comprometidas por contrato, México habría pagado 309.6 millones de dólares, sin embargo, los datos concretos del precio otorgado al país se mantienen como información clasificada.El contrato celebrado el 30 de noviembre del pasado 2020 ( https://bit.ly/3CZsxgO ) fue con Pfizer Export B.V. fue por una cantidad de 34.4 millones de dosis de la vacuna estadounidense/alemana, de las cuales, según datos mostrados en el mismo portal, se han recibido 27 millones 779 mil 505 dosis, quedando restantes 6 millones 620 mil 495 dosis por recibir; pese a que los contratos se mantengan censurados, de acuerdo con datos de la Unicef, el precio por dosis de Pfizer/BioNTech oscila entre los 23.15 dólares para la Comisión Europea (nuevo precio anunciado el 2 de agosto de este año) y 19.5 dólares para los Estados Unidos.Pese a que el portal de la Unicef sí muestra una serie de precios para África, la Europea y los Estados Unidos, no determina precios para algún país de América Latina, por lo que no se podría hacer un estimado.El tercer contrato fechado el 8 de diciembre del 2020 ( https://bit.ly/2XAFrBF ) es con CanSino Biologies por la cantidad de 35 millones de vacunas, de las cuales se han recibido 6 millones 461 mil 40, restando 28 millones 538 mil 960, es decir, sólo se han entregado el 18.4 por ciento del total acordado. Es importante recordar que esta vacuna se aplicó al personal docente de México, además se destinó a zonas rurales del país por su carácter de unidosis, misma que perdió luego de que el laboratorio recomendara un “booster” o inyección de refuerzo a los seis meses.Al igual que los otros contratos, el de CanSino se encuentra censurado en su versión pública y Unicef no reporta un precio de referencia para ningún país, lo único referente al costo es lo dicho por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez el 9 de agosto de este año durante una conferencia, tras indicar que no era necesaria la segunda dosis de la vacuna agregó “qué casualidad que cuestan mucho (las dosis) y ya quieren que se les compre otra”.El último contrato con versión pública en el portal de transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores es el efectuado cl 4 de febrero de este año ( https://bit.ly/3sCqpGX ) con Sinovac Life Sciences para la adquisición de 20 millones de dosis, de a cuerdo con lo declarado por el canciller Marcelo Ebrard el 3 de agosto, el primer contrato con la farmacéutica se terminó el pasado 28 de julio con el último cargamento de dosis.El único precio que la Unicef reporta para un país americano es el dado a Brasil de 10.3 dólares por dosis, rango que se mueve hasta los 32.52 dólares para el mercado privado de Thailandia.Respecto a los contratos restantes cuya versión pública aún no se encuentra disponible están:Sputnik V, desarrollada por el centro Gameleya y que de a cuerdo con datos de la SRE el contrato de compra-venta estipula un total de 24 millones de dosis, de las que han llegado al país 4 millones 650 mil, restando el 80.7 por ciento, es decir, 19 millones 350 mil vacunas. Para esta marca existe un precio marcado por la Unicef dado a América Latina por 3 dólares la dosis, sin embargo de este rango sale Argentina, país al que se le vende en 9.95 dólares.Si México entra en el precio general dado a América Latina, el contrato con Gameleya podría ser de 72 millones de dólares por las 24 millones de vacunas adquiridas.Otro de los contratos mencionados en el portal es el de COVAX, un mecanismo apoyado por la Organización Mundial de la Salud que busca garantizar el acceso equitativo de vacunas contra la COVID y para el que México dió como anticipo 159 millones de dólares, un aproximado de 3.1 dólares por dosis, además de 20 millones de dólares más como garantía.Se suma a lo anterior un millón 350 mil dosis de la vacuna Johnson & Johnson, vacuna que no fue adquirida por México a través de un contrato de compra-venta con la farmacéutica, sino que se trata de una donación del Gobierno de los Estados Unidos que arribó a nuestro país el 13 de junio de este año. El presidente López Obrador indicó que se haría la solicitud para la adquisición de 1.3 millones de dosis más.En México también han sido aprobadas para su uso de emergencia otras vacunas, de forma reciente Moderna, vacuna que usa la misma tecnología que Pfizer y aunque no existe un contrato con la farmacéutica, Marcelo Ebrard anunció este 18 de agosto que los Estados Unidos enviarían 1.75 millones de dosis de esta vacuna a manera de donación, en el mismo mensaje agregó que en un mes (en septiembre) llegaría otro cargamento con 1.75 millones de dosis más.Moderna es de las vacunas más caras reportadas por la Unicef, pues de a cuerdo a sus datos el precio oscila entre los 15 dólares para los Estados Unidos y los 25.5 dólares para Europa, en este listado el único país de América latina que aparece es Argentina, país al que se le vende en 21.5 dólares la dosis.De acuerdo con lo reportado por la Cancillería, a México han llegado un total de 93 millones 739 mil 945 vacunas, sin embargo 1.35 millones no corresponden a los contratos firmados y por los que el Gobierno de México pagó, por lo que hablamos de 92 millones 389 mil 945 vacunas, un 37.8 por ciento de las 243.93 millones de dosis adquiridas bajo contrato con diferentes farmacéuticas y que buscarán inmunizar a 139.66 millones de personas en México.