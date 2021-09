La 4T pagó a Cuba millones para traer falsos médicos a México, acusa PAN

El coordinador de los senadores del PAN en la Cámara de Diputados, Julen Rementería del Puerto, acusó que la administración de Andrés Manuel López Obrador entregó de forma unilateral e irregular 255 millones de pesos al Gobierno de Cuba.A través de sus redes sociales, el panista afirmó que la Federación contrató a “médicos” para la atención a la pandemia en México pero ni siquiera contaban con título y el dinero se pagó directamente al Gobierno de dicho país.“Pagaron 255 mdp para que 585 extranjeros cubanos sin estudios vinieran a hacerse pasar por médicos, cuando no lo son y a tratar pacientes mexicanos graves y no graves en plena pandemia. ¿Cuántos mexicanos habrán fallecido a manos de estos falsos médicos?”, planteó.Rementería del Puerto difundió una investigación y dijo que los cubanos contratados estuvieron en el país durante 3 meses, lo que implicaría un costo individual a los mexicanos por 437 mil 390.5 pesos, mientras que un médico titulado en México gana 17 mil pesos mensuales.“¿A dónde realmente se fue el dinero? A la dictadura cubana, la transferencia se hizo a las cuentas oficiales del régimen, no a los supuestos médicos. Así lo constata el contrato entre la CDMX y el régimen Cubano. Y cobraron hasta en euros”, dijo.El Senador cuestionó cuántas familias mexicanas perdieron un ser querido por la negligencia médica de estos falsos médicos y exigió los expedientes de los pacientes que trataron los extranjeros.Sin embargo, señaló que pidió al IMSS información como salarios, copias de sus títulos profesionales, acreditación de su profesión en México, criterios de compatibilidad y unidades médicas a las que fueron enviados para tratar enfermos en la pandemia pero la dependencia se deslindó.“El IMSS nos contestó que no tienen competencia para entregarnos dicha información; esto quiere decir que el IMSS aceptó como ‘médicos’ a personas extranjeras sin corroborar que estuvieran titulados y los puso a atender pacientes de COVID en plena pandemia”.Agregó que la misma solicitud le hicieron al ISSSTE y la respuesta fue que buscaron de manera exhaustiva la información pero no la encontraron. El senador aseguró que esto significa que pusieron a personas extranjeras sin profesión para atender pacientes COVID, sin corroborar que estuvieran titulados.Añadió que ni siquiera la Secretaría de Salud de la Federación sabe si estas personas son médicos titulados, tampoco migración tiene información sobre ello, a pesar de controlar el flujo migratorio a México dejó entrar a 585 personas, sin saber quiénes eran.