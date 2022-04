La 4T quitó programas para pescadores; ahora piden recursos para reparar lanchas

Pescadores locales demandan apoyos para mejorar las condiciones físicas de lanchas de madera y de fibra de vidrio que utilizan en su actividad diaria, toda vez que han quedado excluidos de los programas de apoyos federales.Juan Gabriel Martínez Reyes, residente de La Mata, expuso que las lanchas requieren un cuidado especial, pues para su conservación no es suficiente mantenerlas boca abajo cuatro o cinco meses, sino que requieren pintura especial pero el costo es de 400 a 500 pesos el litro. “Pero no hay un subsidio específico”, recalcó.Otros integrantes del gremio de pescadores apuntaron que alrededor del 30 por ciento de las lanchas ya están deterioradas, además de que se han quedado sin apoyo federal para adquirir motores, pues la administración de la Cuarta Transformación eliminó el programa desde 2020.El apoyo, al que se tuvo acceso por última vez en 2019, consistía en un subsidio federal del 50 por ciento del costo, mientras que el Gobierno Estatal aportaba 30 por ciento y el beneficiario el 20 por ciento restante.Ante ello, indicaron van a la pesca con los motores que tienen, algunos con más de 5 años de uso pero tienen que repararlos con frecuencia, lo que implica un fuerte gasto que, muchas veces, no se compensa con la cantidad de producto que extraen para comercializar.