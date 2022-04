La 4T se entromete en PAN Veracruz, quieren dirigencia cómoda: Diputado

Al advertir que la supuesta intervención del Gobierno Estatal en el partido no cesará hasta que se “sienta cómodo” con los resultados, el diputado local Miguel Ángel Hermida Copado reconoció que el Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz no es una buena oposición al no tener dirigencia.Hermida Copado recordó en entrevista que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) designó a Arián Gabriel Hernández, hasta ayer Secretario General del partido, como nuevo dirigente interino hasta que haya elecciones.Afirmó que con tal determinación del CEN y obedeciendo a las facultades que tiene ahora como presidente estatal del partido, Arián Gabriel deberá designar al nuevo coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado.“Yo ando en mi lado de trabajar por los ciudadanos de mi distrito con las iniciativas y estar pendiente de lo que sucede en el Estado”, acotó.Sin embargo, afirmó que es necesario que regrese la vida institucional al PAN, pues de acuerdo con el legislador “hace mucha falta la conciencia del momento histórico que se vive en Veracruz”, dijo.Hermida Copado sostuvo que el Gobierno Estatal quiere “tener a los partidos políticos peleados para poder hacer lo que quiera” y de ello se derivan problemáticas como el que no hayan podido registrar a sus candidatos en la elección interna.“La intervención del Gobierno en el partido es más que obvia. Esta es la cuarta vez que se va a repetir la elección de presidente estatal”.“Es decir, no se acepta ningún resultado, nuevamente se repite hasta que el Gobierno se sienta cómodo”, acusó.