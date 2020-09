La 4T se equivoca con recortes al campo, advierten productores

Integrantes del Movimiento Campesino "El Campo es de Todos" advirtieron que los recortes al paquete Económico para 2021 traería consecuencias para el campo, afirmando que los últimos años han disminuido los recursos para dicho sector.



Al respecto, Luis Gómez Garay mencionó que este recorte está contemplado a pesar de que el campo es una de las áreas mayormente afectada por la pandemia.



"Consideramos que las estrategias de políticas públicas seguidas por el Gobierno Federal, es equivocada y va en sentido contrario a la necesidad urgente de recuperar la necesidad productiva y el anhelo de una vida digna de la población rural".



Lamentó que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del año 2021, el campo sólo tenga un incremento "marginal" del 3.6 por ciento.



"Esto refleja una clara tendencia a desmantelar la capacidad productiva y sustituir la producción agropecuaria por la dependencia de la población rural a las dádivas sociales. El recurso para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) ha disminuido de 72 mil 125 millones a 47 mil 576 millones 900 mil pesos".



Además, criticaron que dicho presupuesto sólo intente generar un incremento del 8 por ciento a las importaciones de granos básicos ante la reducción de producción de maíz, frijol y arroz.



"Para el año siguiente, también desaparecerán los programas de apoyo a estrategias para las cadenas productivas, sustentabilidad pecuaria y financiamiento y aseguramiento del sector rural".



Gómez Videgaray expuso que el problema con los diputados y diputadas federales es que al momento de aprobar la propuesta de presupuesto, asumen que representan al presidente Andrés Manuel López Obrador y no a sus electores, o al pueblo campesino.



"El problema es que los diputados votan por cosas diferentes a lo que se habían comprometido. Por ejemplo, este año no hubo un peso para acuacultura y ganadería y no hubo asesores técnicos".



Anunciaron que de no ser escuchados para dar a conocer una propuesta alternativa a este paquete, buscarán que los agremiados a las organizaciones, líderes y demás convoquen a movilizaciones y plantones en todo el país.