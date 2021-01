La 4T tiene “más olvidado que nunca” el campo en Veracruz, reprocha CNC

Aunque en las campañas estatales y federales mucho se prometió, durante este sexenio “el campo está más olvidado que nunca”, reprochó Rubén Cruz Sagastume, dirigente de la Liga Roja de la Confederación Nacional Campesina (CNC).



El representante agrario lamentó que, a consecuencia de recortes al presupuesto, hayan desparecido PROCAMPO y otros que derivaban en apoyos para proyectos productivos como la siembra, construcción de presas y para la compra de ganado de engorda.



Insistió que tanto el gobierno estatal como el federal se han desentendido del campo, al grado que “no hay campesino de ningún ejido que diga que ha sido beneficiado con maquinaría por estos gobiernos. Regresamos al azadón y al machete”.



Cruz Sagastume lamentó la falta de interés hacia el sector primario, sin incentivos como el subsidio en fertilizantes para la siembra y aportaciones para la cría de animales.



“Ya no se hacen ollas de agua con las que se mitigaban las sequias, confiamos y votamos por Andrés Manuel López Obrador como luchador social que era, y es el presidente que menos ha apoyado al campo, nos ha dejado solos. Que los campesinos se rasquen con sus propias uñas. No hay apoyos, definitivo, no hay apoyos”, reiteró.



Abundó que, ante ello, más campesinos dejan sus comunidades y se siguen yendo a Ciudad de México y urbes del norte del país en busca de trabajo, mientras que otros emigran a Estados Unidos y Canadá.