LA 4T tiene pendiente hacer cumplir la ley: Masones

Azur Mendoza Contreras, diputado del Séptimo Distrito Masónico perteneciente a la Gran Logia Unida Mexicana Libres Masones del Estado de Veracruz, consideró que la “famosa” Cuarta Transformación tiene como gran reto aplicar las leyes que existen.



“Hay estatutos, contenido, hipótesis, que deben ser empleados. Y en referencia a la Cuarta Transformación, puedo decir que no es una transformación en la cuestión institucional, orgánica y de Gobierno”, dijo.



Indicó que es necesario que la Constitución Mexicana en verdad se acate, porque las bases constitucionales y el contrato social está establecido en toda la modalidad de sus artículos.



“Lo que falta en la actualidad es aplicarla y el reto es la aplicación constante, real y efectiva, no tanto una cuestión de que se deba hacer una nueva transformación”.



Agregó que son las diferentes estructuras institucionales, los poderes facticos los que no han permitido que la ley en verdad de aplique y esto data desde antes de la llegada de la Cuarta Transformación.



“Entonces, ante la pérdida del poder, es donde empiezan los estira y afloje y es donde no se produce esa aplicación como tal”, dijo.