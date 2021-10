La 4T ya no debe esperar para vacunar a todos los niños, urge madre

Claudia Sánchez, madre de un adolescente de 16 años vacunado contra COVID-19 este miércoles en Xalapa tras ganar un amparo, pidió al Gobierno Federal “no esperar más tiempo” para inmunizar a todos los menores de edad entre los 12 y 17 años.En entrevista posterior a la inmunización de su hijo, señaló que no debería tener que recurrir ante la justicia para que los niños y adolescentes reciban sus dosis contra el Coronavirus, ya que esta enfermedad llegó para quedarse y se les debe proteger al igual que a los adultos.“Tiene que ser (la vacunación para todos los menores de 12 a 17 años), sí es cierto que esta enfermedad llegó para quedarse pero si protegemos a nuestros hijos, qué mejor que los vacunen a todos, ya los adultos vivimos pero ellos apenas están creciendo y viviendo, creo que deben darle la oportunidad, ya no esperar más tiempo”, indicó.Y es que este miércoles fueron inoculados alrededor de 475 menores de edad en el Centro de Salud “Dr. Gastón Melo” en Xalapa, todos por resolución de un juez, luego de tramitar un amparo ante la negativa de las autoridades sanitarias de suministrarles el biológico de la farmacéutica Pfizer, el único autorizado por la COFEPRIS para este grupo etario.Sánchez, quien es oriunda del puerto de Veracruz, señaló que todo el proceso jurídico tomó alrededor de un mes, mismo que estuvo auspiciado por una Diputada federal.“A los 15 días le hablaron a mi esposo, porque fue el que metió la solicitud para firmarla y ahorita se dio, menos de 15 días igual para venir aquí. Nos solicitaron la constancia de estudios, la CURP, el acta de nacimiento y comprobante de domicilio. No fue nada engorroso, dice mi esposo que fue rapidísimo”, expresó.Indicó que su hijo goza de buena salud, por lo que la protección de la justicia federal se está aplicando a todos los menores entre esas edades, sin importar si padecen o no alguna comorbilidad.“(Nos fuimos por la vía legal) porque estaba cerrado a que no iba a haber vacunas ahorita para los chicos y ellos son los más vulnerables por el tiempo que van a la escuela, en clases, las horas, no todos llevan los mismos cuidados, entonces se nos dio esa oportunidad, se recurrió y se hizo”, indicó.Para el día de mañana jueves se prevé que otro grupo de 600 niños y adolescentes amparados sean vacunados contra el COVID-19 en Xalapa, la mayoría de la conurbación Veracruz-Boca Del Río y de los municipios de Jamapa, Medellín y Manlio Fabio Altamirano.Por su parte, la diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), María Josefina Gamboa Torales, indicó que aún están pendientes de resolución alrededor de 30 solicitudes de amparos para que menores de edad entre los 12 y 17 años reciban la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.Explicó que este miércoles fueron vacunados con el biológico Pfizer 400 niños y adolescentes amparados del Distrito 12 que representa.Detalló en total serían más de 600 los que tendrían la oportunidad de ser inmunizados.“Son 30 las solicitudes que acabamos de meter, las metimos ayer, apenas está el juzgado turnándolos. Estamos llegando a los 600, son 580 y tantos ya en lista de vacuna y ya los están vacunando. Hoy (miércoles) son 400, ya teníamos 90, mañana son otros 80 (…) 30 de 600 son nada más los que nos faltan, porque los metimos ayer”, indicó.Gamboa Torales señaló que la próxima semana seguramente les notificarán de la resolución de los amparos que se interpusieron esta semana, precisando que la respuesta de las autoridades jurisdiccionales toman entre 10 a 12 días.“Nosotros presentamos los amparos, ellos llegaron a nuestras oficinas con un acta de nacimiento original, comprobante de domicilio, comprobante de estudios de los chicos, identificación de papá, mamá o tutor y con esos documentos y abogados que se contrataron se hicieron los amparos”, dijo.Al reiterar que todo el trámite fue gratuito, agradeció a todo el personal administrativo y operativo de la Jurisdicción Sanitaria Número V, con sede en Xalapa, ya que fue el encargado de inocular a estos menores amparados.“Hasta ahorita, el director de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Salud (SS), el personal de la Jurisdicción Sanitaria Número 5, el de Banderilla que fue el primero que nos tocó y el propio Secretario de Salud, pues no han mostrado, no han tratado mal a los chicos porque vengan de una diputada de oposición, al contrario todo ha sido muy profesional”, dijo.Además, señaló que todo este mes seguirán recibiendo solicitudes de padres de familia que residan en los municipios que corresponden a su distrito, en la oficina de enlace ubicada en la calle Horacio Díaz 410, de la colonia Zaragoza, en el puerto jarocho, de 9:00 a 16:00 horas con los requisitos requeridos.“Solamente le pido a la gente de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Jamapa y Manlio Fabio Altamirano, que es el Distrito 12, que represento, que vayan a esa dirección, los requisitos son llevar comprobante de domicilio para ver que sea parte del distrito, un acta de nacimiento original o copia certificada, constancia de estudios, una identificación oficial del padre, madre o tutor”, precisó.