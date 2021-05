La basura electoral

Iniciaron las campañas electorales y por lo menos de aquí al 6 de junio vamos a estar inmersos en rostros no tan agraciados aun con todo y Photoshop, frases trilladas y vacías y mucha, mucha contaminación auditiva, visual y harta generación de residuos solidos urbanos y de manejo especial en global más basura.



Es la elección más grande que nuestro país ha vivido pues se renovarán 15 gubernaturas, y decenas de puestos de elección popular entre diputados locales, federales, alcaldes en si. Por ello hay que imaginar si cada uno de ellos por lo menos emite una lona de PVC la cual tarda en degradarse entre 100 y mil años, de antemano ya es tener una emergencia ambiental y eso si solo fuera una campaña.



La vieja forma de hacer campaña nos remite a eso de que entre más visto este nuestro rostro, más oportunidades tendrán de influir en el electorado y suena ilógico, pues en teoría la campaña política es para aportar ideas de como debe llevar la administración pública, no para tapizar la ciudad con rostros a través de lonas y panfletos. Me pregunto cuál será la lógica de algunos candidatos; al no tener ni idea para qué compito ¿sonrío para la foto y listo?



La legislación electoral actual, nos indica que la propaganda electoral deberá ser en su totalidad con materiales de reciclaje, biodegradables y con sustancias no toxicas para el medio ambiente.



En los recorridos que hacen los candidatos hay tres productos que de cajón regalan tal como reina de carnaval, panfletos (los cuales no contienen en su mayoría propuestas viables o sin propuestas) playeras chinas o de las llamadas hojas de cebolla, y suvenir a bases de plástico.



Para fabricar una tonelada de papel se requiere un promedio de 17 árboles los cuales se convertirán en panfletos de un solo uso, que en su mayoría si bien les va, terminarán en algún mal llamado relleno sanitario o se convertirá en un contaminante mas en alguna laguna, lago, bosques o selva y ni hablar de como impactará en la imagen urbana como residuo mal tratado y las tintas con las que lo ilustraran esa es otra historia.



Un árbol en promedio produce el oxigeno para tres personas diariamente, además de brindar los servicios como la regulación del clima, protección de la captación del agua, fuente de alimentos, medicinas y combustibles, reducción de la pobreza, goce espiritual y placer estético, pero estos servicios ya no lo serán porque el candidato prefirió plasmar su cara lejos de convencer al electorado con propuestas.



Los suvenires hechos a base de plástico como una jarra, un encendedor o una gorra, será que influyan en nuestra decisión de voto. El plástico para su obtención, producción y distribución ya genera una enorme huella ambiental y si a eso le sumamos que dichos articulos solo tienen la duración de un solo uso, mas que un regalo, se está dando la obligación de dar un un tratamiento adecuado a dicho residuo.



El punto está en que los tiempos ya cambiaron. Las campañas empezaron desde mucho antes, desde el perfil del candidato su trayectoria antes de ser candidato; si era el chismoso de la esquina, el político corrupto, el eterno “líder” sindical, el familiar del político, aquel que busca ser alguien en la vida y con una candidatura cree que lo logrará o el hombre genuino.



Hoy todos dirán que son leales, honestos, preparados y que solo buscan lo mejor para su comunidad como si eso fuera una cualidad cuando en realidad deberiar ser un requisito indispensable.



Un consejo a todas y todos los candidatos de nuestro país, incluyan acciones reales de cuidado, protección y conservación de nuestros recursos naturales y nuestros ecosistemas y por favor no generen más basura.



En esta elección habrá 16.1 millones de votantes de entre 18 y 24 años que son aquellos con más sentido por la sustentabilidad, el respeto al medio ambiente y se suman a la voz que no la tienen; los cargos se ganan con propuestas o acaso usted se ve pidiendo un empleo y lejos de entregar su curricula solo muestra su foto. Mantengamos la esperanza. L.K.



Twitter: @jpepever





*Abogado, con maestría en derecho Ambiental, ex regidor, promotor de la protección ambiental del Sistema Lagunar Interdunario de la ciudad de Veracruz.