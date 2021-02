La crisis de la oposición en México

Gianfranco Pasquino escribió el libro “La oposición” en 1995, allí en las primeras páginas realiza una aseveración contundente: “cada país tiene la oposición que merece”, al igual que lo gobiernos, estos bajo un entramado institucional y legal que lo sustenta, más la(s) cultura(s) política(s); en este apartado la describe como: “la oposición resulta eficaz y se convierte en alternativa concreta allí donde consigue una presencia social, una difusión cultural y un papel político-parlamentario”; si a esto le agregamos que el presidente López Obrador la diagnosticó como “moralmente derrotada”.



La pregunta obligada es: ¿qué hizo la oposición en México de 2018 a 2021?, la primera diferencia que se tiene que realizar es sobre las dirigencias nacionales y locales de los partidos políticos de “oposición”, en nada se comparan cuando se llevó a cabo la reforma electoral zedillista, en donde los dirigentes nacionales fueron: Santiago Oñate del PRI; Porfirio Muñoz Ledo en el PRD y; Carlos Castillo Peraza en el PAN; actualmente los presidentes de los partidos son demasiado pequeños, allí están: “Alito”, Cortés y Zambrano; las enormes diferencias son intelectuales, de experiencia política, de valores públicos, de saberse de oposición particularmente con los dirigentes del PAN y PRD.



La segunda diferencia, es que existía un “sistema político”, en el que se podían diferenciar claramente a la oposición y al gobierno, era un tema sistémico con el código binario de: gobierno/oposición; en la cual, la oposición se esforzaba por impedir que el gobierno “malgobierne”; inclusive, la disidencia nacionalista se pudo convertir en partido político, como lo fue el PRD en 1989 y, en el caso del PAN en 1988 construyó un “shadow cabinet”, vale decir que eran oposiciones creativas, de lucha ideológica, intransigentes con el autoritarismo, “…una oposición parlamentaria capaz de cumplir con eficacia su cometido de control, crítica y propuesta” (tal y como la define G. Pasquino), en fin, una oposición con identidad propia.



La tercera diferencia, fue la narrativa opositora, las propuestas legislativas y, sobre todo, los mecanismos de lucha política, como lo fueron en el PAN los mítines en contra de los fraudes electorales, las huelgas de hambre, las tomas de puentes internacionales, los recursos jurídicos internacionales, etc.; en lo que respecta al PRD, fueron las marchas hacia la CDMX, las movilizaciones estatales, las tomas de carreteras, y un largo etcétera. En las cuales, la resistencia civil se asoció al PAN y, las luchas sociales al PRD, ambas le dieron un sentido a la narrativa opositora.



La cuarta diferencia, es que la oposición de 1988 al año 2000 sufrió una recomposición interna, la cual sirvió para que se transformaran en alternativa de gobierno al PRI, la cual empezó en Baja California en 1989 con el PAN y, continúo hasta el año 2000 con la alternancia en la presidencia de la república; si bien, en 1997, el PRD se consolidó como la oposición parlamentaria, nuevamente en la de Porfirio Muñoz Ledo, independientemente de que el PRD ya había ganado algunas gubernaturas y el DF.



La quinta diferencia, a las oposiciones las unió el impulso y el valor de la democracia, la cual inició con la huelga de hambre de Don Luis H. Álvarez en Chihuahua en 1986, producto del fraude patriótico que realizó Manuel Bartlett Díaz, otrora secretario de gobernación (-dicho sea de paso-esperemos que los apagones no continúen para el mes de junio porque podrían provocar una “nueva caída del sistema”) aquella impulsada por el Ing. Heberto Castillo Martínez, allí el eje izquierda-derecha se unificó para abrir al sistema político autoritario de partido único.



Actualmente, la oposición política es una mera referencia que se acerca a una caricatura política, empezando por degradar aún más a la democracia de baja calidad que existe en el país con los candidatos que están presentando, confundiendo a la política con el espectáculo, por eso pululan cantantes, actores, cómicos, conductores, imitadores, youtuber´s, escultores, entrenadores, luchadores, deportistas, etc. (los partidos que los postulan en su mayoría son de la coalición gobernante y sus aliados: Morena-PVEM-PES-RSP y; en menor medida el PAN y PRI), lo que evidencia que no son una oposición eficaz, ni siquiera se autoobservan como alternancia y políticamente se muestran como irrelevantes, pero además de esto, en lugar de que presenten candidatos que prestigien a la política y manden señales de elevar la calidad de la democracia con otro tipo de candidatos.



Continuando con la línea de interpretación anterior, los partidos de “oposición” regresan a las viejas prácticas, pero ahora mucho más deformadas, como los “autodedazos”; y consolidando la “ley de hierro de las oligarquías” de los partidos políticos que teorizó Robert Michels hace 110 años. En el caso del PRI, presentó a los mismos candidatos del pasado reciente con los que fueron derrotados en 2018, de allí la postura del neocrítico priista, el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, quien se autopregunta: “¿No será adrede que pusieron esos candidatos para desgastar al PRI y ayudar a Morena, porque Alito, al que le dicen Amlito, no toca al presidente; Alito está prácticamente entregado a López Obrador” (Proceso, Núm. 2311, 14 de febrero de 2021). En el PAN tampoco se quedaron atrás, como ya no es un partido democrático, presentaron candidatos muy ad hoc a aquella parábola: “vino nuevo en odres viejos”. Del PRD no hay absolutamente nada que decir.



Finalmente, ¿cuáles serán los efectos políticos en los electores, de esos candidatos de la farándula mezclados con esos candidatos eternos de las oligarquías de los partidos políticos?, en primera instancia la abstención y, en segundo lugar se observa un incremento del voto nulo, por supuesto que con esto ahondarán más en la desafección sobre los partidos políticos y sus prácticas, en donde el creciente descontento no encontrará una razón para votar por los partidos de “oposición”, porque observaron que traicionaron a los empresarios que impulsaron esa coalición opositora, así como a las múltiples asociaciones civiles que buscaron regresar a los gobiernos divididos de 1997 a 2018 y, sobre todo ser un contrapeso al poder presidencial. Así como se critica a un gobierno de incompetente, también se puede decir de que existe en México una oposición incompetente e ineficaz.