La Cruz Roja “no sirve para nada”, dice Alcalde de Orizaba

El alcalde Juan Manuel Diez Francos indicó que en este año no hará donación a la Cruz Roja ya que esa institución no atiende a los orizabeños.Recordó que la Cruz Roja surgió como una institución benéfica que ayudaba a la población sin fines de lucro, pero actualmente el Ayuntamiento, a través de la coordinación de Protección Civil, brinda atención a lesionados y personas que lo necesitan.“Nosotros estamos actuando porque Cruz Roja no sirve para nada. No saca una ambulancia y nosotros desde 10 años, 11, tomamos operaciones que no nos corresponden”, dijo.El Alcalde indicó que como Ayuntamiento no les toca tener ambulancias ni actuar, lo debería hacer Cruz Roja y otros sectores y hasta la ley dice “que no se metan”, pero lo hacen porque no hay de otra.Señaló que ninguna otra área de Protección Civil Municipal en el Estado tiene ambulancias, pero en Orizaba sí y se piensa que se hace bien y en su momento esto ha sido apoyado por los cabildos aunque saben que no es su obligación.Por lo mismo, comentó que en este año no hará ninguna donación de su sueldo a Cruz Roja e incluso ya pasó la colecta y ni se acercaron.Aclaró que como en otras administraciones, sigue donando su sueldo pero no lo hace público.Mencionó que de ahí salió lo de la recompensa por dar información sobre unos ladrones de casa y también ha dado ese recurso como beca para algunos jóvenes.