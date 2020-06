La cuarentena engorda: mexicanos subirían hasta un kilo cada semana de confinamiento

Durante el período de confinamiento por la pandemia del COVID-19, se estima que los mexicanos están incrementado hasta un kilo por semana en su peso corporal.



De acuerdo con el nutriólogo Jesús Montoya, estar en casa y no hacer ejercicio contribuye a ganar kilos que ponen en riesgo a la población, porque al menos el 70 por ciento presenta sobrepeso y obesidad.



"Las personas empiezan a subir entre 4 y 5 kilos por mes, un kilo por semana, eso equivale a 7 mil calorías más de las que consumimos normalmente, además de no hacer ejercicio en los gimnasios", dijo.



Entre las recomendaciones para quienes están en cuarentena, está surtir su despensa con alimentos balanceados para tener al alcance aquellos que no representan un alto valor en calorías.



Es común escuchar de la ingesta por ansiedad, por ello, es importante que se tengan alternativas que no repercutan en el peso.



"Generalmente la gente tiene dos tipos de ansiedad, el dulce y salado, en el salado pueden comer jícama, zanahoria, pueden añadir chile, limón. Si te gana ansiedad por algo dulce, está la gelatina sin azúcar, que tiene 16 a 20 calorías, un té, café con 3 galletas Marías, que es la mitad de la ración de carbohidratos".



Jesús Montoya señaló que la cuarentena tomó a México con 7 de cada 10 mexicanos con sobrepeso y obesidad, por ello es importante que también se practique ejercicio en casa para que esta estadística no aumente.